自由開講》中正，該被記憶 而非紀念

每年二月，台灣各縣市大可看見由官方或民間團體舉辦「紀念二二八事件」活動，檯面上的政治人物也紛紛表態其立場。儘管文化部於日前（25日）宣布中正紀念堂未來將進行整體去威權化之辦法（包括重新命名展覽廳、停止販售蔣介石意象商品等），卻不代表台灣社會已經擺脫威權巨靈之束縛。 對於威權時代的統治者，應該以什麼樣的面向被記憶，始終是轉型正義必須細膩處理的政治工程，但無論如何，都不該以「紀念」威權統治者的意象呈現於社會。細究當今台灣現況，小至隨處可見的中正路或銅像，尤有甚者，聳立於台北市的中正紀念堂歷經數十載仍屹立不搖，空間戒嚴的壓迫不禁使人感到肅殺及荒謬。

文化部於日前（25日）宣布中正紀念堂未來將進行整體去威權化之辦法（包括重新命名展覽廳、停止販售蔣介石意象商品等）。（資料照，記者陳奕全攝）

若將轉型正義的內含分為三大面向，即為：面對加害者、面對受害者，以及面對歷史。在威權時期，加害者與被害者並非二元對立、非此即彼的存在，許多受迫於體制的人民，看似受害者，但可能也在無意之中加深了威權的影響力，轉型正義的價值就是試圖讓歷史能夠以更多元的面貌呈現，也才能以更全面的視野「面對歷史」。

威權統治者的作為有必要被記憶，但絕非紀念。中正紀念堂存廢問題，近年來持續浮上檯面，但往往只是搭上以選票為考量的順風車，諸位候選人並沒有足夠之眼界及高度看待此事。台灣隨著民主制度之深化，轉型正義的相關進程也逐漸起步，該如何面對過去的威權歷史，還有必須透過對話及辯證，建構適合的台灣論述。然而，若我們在思辨及溝通的過程中，還同時紀念及崇拜威權統治者的各種符碼時，我們已經失去討論的價值及立場，甚至輕視了威權遺緒於當今社會的種種影響。

（學生／新文化工作隊成員）

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