自由開講》不可遺忘的故事 期待台灣司法改革明天的人

郭明裕 郭明實

二二八是台灣黑暗日。無數台灣菁英被中國土匪殺害，多少無辜的家庭破碎！這是台灣版的悲慘世界。

1947年家父服務於台南保安糖廠總務處。二二八事件前夕，為提領保安糖廠三月份員工薪資，他搭夜車北上，前往中山堂附近的台糖公司總部公差，並於當天探視在台大經濟系唸書的弟弟，在北門附近沿途見證了大屠殺景象。

二二八事件。（照片來源，國立台灣歷史博物館）

當年我們因住在保安糖廠（現今的奇美博物館附近），所以沒受牽連，但保安糖廠的廠醫，因保護參與暴動年輕人收藏他們的木棍，因而被抓一去不回，而在台南左鎮當醫師的外公，很幸運沒被波及。後來直到我們求學，家父才慢慢講述有關二二八的點點滴滴。

但是，白色恐怖不斷逼迫台灣人，老人家就常常一句「囝仔人有耳無嘴」叮嚀孩子避免在外公開談論此事，免得被獨裁者落罪。而參與二二八暴動丟石頭的叔叔，因躲到中山北路伯父家，僥倖逃過一劫，後來叔叔還努力地當上第一位台籍的台灣銀行總經理。如今這些往事也都可以自由地講了！

眾多犧牲的台灣菁英中，有位新竹檢察官王育霖先生，他是家父1926年台南成功國小的小學同窗，也是今年剛過七十歲生日的美國大嫂台南三姑丈的二弟。他從台北高等學校畢業後，考入日本東京帝國大學法科。在學時就已取得司法官資格，分發後，成為日本本土首位台灣人檢察官，在京都被推為「台灣同鄉會」會長。二次世界大戰後，回台任新竹市檢察官，任內偵辦民眾檢舉河南籍的新竹市長郭紹宗少將，涉及貪污「救濟奶粉」（俗謂「粉蟲」貪污案），王育霖屢傳郭紹宗不至，只好率警親赴市府捉拿郭員，豈料郭紹宗反令警察局長率領警察持械包圍王育霖，搶走辦案卷宗。眼見郭紹宗目無法紀至此，王育霖憤而辭職，改任臺北市建國中學教師，並擔任林茂生所主持的「民報」法律顧問。

王育霖在清鄉期間，自知郭紹宗必然報復，乃與其妻避走。不意，其妻發現物品未帶齊全，王乃為其妻返家，卻被派來埋伏的便衣憲兵、警察拘捕。被捕後，王育霖被監禁於保安司令部第二處（原西本願寺），受盡酷刑折磨。三月底被處死，棄屍淡水河，至今未能尋獲屍首，在二二八事件時28歲就慘遭報復殺害。這是從長輩們口中得知的悲慘故事！

「期待明天的人」，七十年後正是期待台灣司法改革明天的典範，七十年前王育霖他的司法鐵漢事跡，永留於台灣人的良心中。二二八事件七十週年將至，我們應向這群勇敢的台灣人致敬，希望他們在天之靈保佑台灣！

（作者皆為醫師）

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