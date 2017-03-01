自由開講》台灣農會的問題

紀恒昭

台灣的農會每4年有一項重大新聞，即改選其領導階層，附帶的也會有賄選傳聞。今年的改選被視為縣市長選舉的前哨戰，所以已引起法務部長邱太三對賄聲賄影的關心。

台灣的農會每4年有一項重大新聞，即改選其領導階層，附帶的也會有賄選傳聞。（資料照，記者陳鳳麗攝）

農會屬職業代表團體、代表農業，旨在保障農民權益改善農民生活《中華民國農會法第1條》。所以農會理、監事的任務都是為農民服務。為了要擔任這種服務工作，在台灣竟然有人會採用賄選這種犯法的方式去爭取，可見其動機必有問題。關鍵就是，農會有信用部和其他經濟事業（即營利事業）。誰能當選理、監事，就有機會操控這些經濟事業圖利。理、監事是由會員代表選出，所以選會員代表就是賄選的開始。

農會的性質是職業代表團體，所以不該兼營經濟事業。否則，農會就會走樣，會變成只重視營利事業，而忽略服務工作。何況，在台灣的農會採會員制《農會法第12條》，選舉得票多的，就可當任理、監事。不像一般企業機構，其領導人是由投資多，經營風險負擔大的大股東當任。所以，一旦農會可兼營經濟事業，想藉農會圖利的投機者就會設法買票，甚致運用其他非法手段操作農會的選舉。

在正常的民主法治國家，農業職業團體只不過是民間職業團體其中的一種而己。但是，在台灣的農會卻具有公法法人的身份和特權，因為每鄉鎮只准設立一個農會《農會法第7條》。所以，在台灣的農會更不應該兼營經濟事業。否則，農會與民爭利和利用特權獨佔或壟斷市場的不良現象就會出現。

除此之外，更不應該的是，在台灣的很多農會，當初成立信用部是受政府的特許《參閱農漁會信用部業務管理辦法第5條》。不像其他也是經營金融業務的銀行或信用合作社，必須具備法定資本額才能創設《銀行法等53條，信用合作社法第8條》。農會可以不必具備法定資本額成立信用部經營金融業務，一方面對其他金融機構造成不平等競爭的傷害，另一方面也是造成許多農會信用部發生問題的主要原因。

為何在台灣的農會可以享受這種優待，得以”免費”成立信用部經營金融業務？表面上的理由：農會經常替政府執行農政措施，所以必須靠信用部的盈餘彌補相關的開支。其實，這只是掩飾的籍口，其背後所隱藏的，才是真正的原因:那就是中國國民黨在台灣基層綁樁的計謀。在中國國民黨專政戡亂的時期，私立銀行還不准創設，農會就能獲准成立信用部經營金融業務，農會領導人可以不知感恩和效忠黨國嗎？

今天很多在台灣的農會因為長期受到中國國民黨這番的寵愛，已經變成獨立的財團。它們既不代表農民，因為可以不必依靠農民所繳的會員會費而生存，更不代表政府，反而是政府處處要依賴它們。因為，中華民國的農業行政系統缺乏基層執行單位。所以，政府推動農政措施，不得不藉助農會的組織，否則無法接觸到農民。台灣有這種變相的農會存在，地方的派系鬥爭，賄選，甚致流血事件就無法根除。

台灣的地方要能正常而和平的發展，非要改革中華民國所設立的農業行政體系不可。同時，更重要的，也必須修改，或最好是廢除中國國民黨所創制的農會法，因為它允許農業職業團體，不但可兼營經濟事業，而且還可不必具備資本額成立信用部經營金融業務，同時又可享受公法法人的特權和公益團體免稅的優待《農會法等4條》。世界上，大概只有”香蕉共和國《BananaRepublic》”才有這種本身就違法的法律！

（旅德台僑／退休農業博士）

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