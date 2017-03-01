自由開講》由農會選舉 看改革必須從根本做起

蘇勳璧

全國農會改選 ，結果正如預期， 打著"再造新農業"的執政黨慘敗，這樣的結果，值得我們面對與省思。

西螺鎮農會。（資料照，記者蔡宗勳攝）

農漁水利會系統屬於民間團體， 存在台灣數十年，組成目的在為農漁民謀福利 ，回顧農漁會的作為及績效 ，也確有其為農漁民創利的一部分，如農會推廣農作物，為稻米和魚貨作品牌行銷…等， 但農漁會也衍生很多問題， 如不久前的菜價高漲失控，原因是農會及相關農產運銷調節失序所致，更早時還發生陳前總統時代為農會打消呆帳一兆多的情事， 同時，最讓人詬病的是，農漁水利會系統長期淪為地方派系與政黨選舉買票的動員系統，這些派系將農會信用部當作私人金庫，透過各種不法手段A農漁民的錢 ，造成國家的財政負担及負面問題。

農漁會系統屬於民間社團，運作經費應由農漁會自行籌措自行負責 ，並受政府主管機關監督 。但是，現在農漁會系統的經費來源，幾乎由政府挹注資金， 卻發展成一隻只會吃錢的怪獸。

農漁會系統數十年來， 在人為操縱下，成為非常封閉的系統，外人很難登其門而入（由此次選舉結果可証）， 為何刻意要打造成高度封閉系統呢？當然和農會小金庫的龐大利益有關。那又要如何打造成高度封閉系統呢？ 方法一， 由家族和派系長期霸佔農漁會系統，甚至變成世襲（夫傳妻再傳子女又傳媳婿）亂象，方法二， 會員名冊不公佈， 讓候選人不知道選舉人在何處 ， （此次選舉要求公佈會員名冊時，有某立委以恐有洩漏個資之虞為藉口阻擋 ，並以杯葛農委會經費為手段來干擾）。方法三， 候選人資格由當地農漁會初步認定，在位者可利用此手段取消對手的參選資格 （此次選舉也發生此情形，農委會和縣政府採取補救措施，農會竟然不予理會）。方法四，農漁會總幹事的資格問題和造假問題（ 總幹事只要親人不必有專業）。

思考及面對這些問題，根本之道在於法令不周全所導致，讓不肖的有心者有機可趁而霸佔，使著農漁水利會系統形成結構封閉的民間社團，卻長期由政府提供經費供養。由此次農會選舉結果，小英政府應該痛定思痛， 釜底抽薪， 立即從農漁水利會的結構面修改相關法令，再勿以為超小路就妄想能改革陳疴己久的利益結構共生體。

（台灣中社理事）

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