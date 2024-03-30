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自由廣場》堵住中國電商低價傾銷漏洞

2024/03/30 05:30

◎ 陳永昌

中國經濟內捲化嚴重，龐大庫存商品蜂湧至海外市場低價傾銷，尤其網路跨境交易平台化整為零，利用低價免稅漏洞大量流向世界各地，最終是來自中國的電商小額包裹淪為各國喊打的過街老鼠。

美國是中國電商網購商品的最大買家。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格本月初披露：二○二四財政年度（自去年十月開始）至今不到半年，已有四億八千五百萬件電商貨物進入美國，他痛批每天都有數百萬件包裹「最少的檢查、提供最少的資訊」，透過低價免稅機制漏洞挑戰美國邊境監管能力。根據美國海關暨邊境保護局統計，二○二三財政年度總計有超過十億件電商免稅包裹送進美國，刷新最高紀錄，中國電商拼多多海外版Temu與快時尚SHEIN兩大電商佔了其中三成。

為了促進電子商務發展，美國前總統歐巴馬於二○一六年二月將包裹商品免稅門檻從兩百美元調高至八百美元，讓海關有限人力「抓大放小」以集中監管高單價商品，不料從此打開中國低價商品豁免紅利的大門，宛如病毒擴散般無限制濫用。諷刺的是，當年政策幕後最大推手是美國電商龍頭亞馬遜公司，因為當時正大力發展第三方海外賣家業務，養虎貽患反而讓Temu與SHEIN兩大競爭對手坐大。

除了品質安全、混雜非法違禁品、仿冒品氾濫以及高價低報逃稅等種種弊病，大量低價電商包裹更是造成本土中小型零售商倒閉的殺手。今年一月，Temu進軍南非市場，馬上引來當地工會團體強力反彈，尤其南非是全世界失業率最高的國家，禁不起廣大零售商家被跨境電商擊垮後的裁員失業社會問題。

美國國會反制動作最積極，早在一年前SHEIN有意尋求美國華爾街掛牌美上市時，就有檢討取消低價免稅機制聲音傳出，再加上網路資安疑慮與供應鏈涉嫌新疆維吾爾族強迫勞動等問題，SHEIN不得不放棄在美國IPO計畫。八百美元免稅門檻是否緊縮或直接取消，年底大選後可望明朗。

法國國會先開出第一槍，研議徵收「生態足跡附加費」，針對每件遠渡重洋的快時尚商品徵收五歐元附加費，試圖以環保為名阻擋兵臨城下的SHEIN大軍。

台灣也有海外電商低價免稅類似辦法，進口郵包物品完稅價格在兩千元以內者，免徵關稅、貨物稅及營業稅，同一納稅義務人上下半年各有六次額度。儘管數量與金額都有所管控，違規逃稅案例仍然層出不窮。財政部等相關部門應密切追蹤各主要國家立法進度，及早堵住跨境電商低價傾銷漏洞。

（作者為企業專業經理人）

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