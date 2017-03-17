自由限時批》哇塞！國民黨又想做「黃金夢」？！

◎董森霖

哇塞！國民黨這回又挖到黃金了！今天還喜孜孜地「昭告天下」！說到目前仍持有尚未兌償的中華民國政府黃金債權，市價高達新台幣385億1千餘萬元！但也坦承，這些錢是「應收帳款」，只要兩岸「統一」，就可以處理，但會不會「統一」，就不知道了。這是什麼肖話！還在做「黃金夢」！

哇塞！國民黨這回又挖到黃金了！今天還喜孜孜地「昭告天下」！。（資料照，記者黃耀徵攝）

國民黨花了幾十年的「不公不義」黨產錢，終遭到台灣人民唾棄，直到今天淪落到在野猶「借錢度日」的地步，猶不知反省改革，何有未來性可言？！而那些頭頭們卻仍糾纏著「不當黨產」不放，還在想用錢蠱惑樁腳和黨員！還在想盡辦法撈點「黨產」油水！甚且找到「黃金債權」，都能編織一套鬼話，無怪連立委都說，「兌領得到才有鬼」！

根據兩岸人民關係條例第六十三條規定，「國家統一前」，有兩項債務不予處理，第一，「民國三十八年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券，及民國三十八年黃金短期公債」；第二，「國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務」。網友紛將「黃金債權」之事，在網路瘋傳，當成大笑話！徒增國民黨負面形象！

然則，國民黨頭頭在黨主席選舉競爭白熱化時刻，突然釋放「黃金債權」訊息，恐是另有所圖；若對照近來黨代表總數爆增247席，總數達到1535席（讓黃復興與一般黨部的黨代表名額比例，從過去大約一比十，大幅躍升到一比四），創下歷屆全代會名額最高記錄。即便是百萬黨員時期，也沒有類此紀錄，何況目前才30多萬黨員（加上人頭黨員和放寬認定，方有略增），顯然又用「錢」招「裝膽」，以蒙混製造黨內外的假象（特別是老共及地方派系），好像老K頗有「可為」（針對小英政府民調低迷之際），或可在2018及2020捲土重來！這才是「黃金債權」文宣的目的之一！

所以，儘管社會要求「黨產歸公」（連馬英九、朱立倫都講類似的話），但卻一再「背信」，即便政黨輪替至今，成立「不當黨產處理委員會」，洪秀柱也一樣頑抗，拿似是而非的「違憲」論調，和打官司方式抵擋；根本無視不公不義的嚴重性，及國家和社會公共利益！試圖抱住「不義之財」發展黨務，亦根本與台灣主流民意和轉型正義價值悖離，又如何能在台灣生根發展？！況且「黃金債權」要「統一」才能兌現，老K是老共對手嗎？！若被「統一」，還有「黃金債權」嗎？！豈非「空夢」一場！

唐詩中有首「金鏤衣」七言絕句，一般耳熟能詳。就是「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時。花開堪折直須折，莫待無花空折枝」。如果國民黨還在千方百計要「金鏤衣」，不能認真接地氣改革創新，只會費心機搞政治鬥爭（認同老共的「一中」），徒然浪費時間，一切將「空折枝」也！