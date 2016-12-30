自由限時批》將軍！抽車，退將就沒轍了！

◎董森霖

今天退將如果沒有豐厚的退休俸，能遊走兩岸三地嗎？！能享受比一般寬裕的生活嗎？！就像台商早年「台灣錢淹腳目」，在中國是何等的風光呀？而今經營緊縮，還要檢查「政治正確」，生活困窘，立馬掃地出門，有何「一家親」可言？！同樣的，退將靠台灣納稅人奉養，竟然可以和宿敵「共匪」眉來眼去，有人還代表國民黨參加「國共論壇」，竟敢「違法」簽約合作，有如公開的「通敵」行為，視中華民國和民主政府如無物！像話嗎？！

現在政府終算硬起來了，行政院不久前便積極研擬相關規範，近日立法院外交及國防委員會更初審通過「國軍退除役官兵輔導條例修正草案」，明定退除役官兵如違「公務人員退休法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，喪失領月退休金、退伍金、退休俸或贍養金權利者，將永遠無法享有就醫、就業、就養等榮民權益。值得國人肯定，希望即早完成三讀，並應追溯年限，才是正辦！同時，在執法上必須徹底落實，亦須抓違法亂紀者祭旗，始能服眾，否則形同具文！

今天退將如果沒有豐厚的退休俸，能遊走兩岸三地嗎？！能享受比一般寬裕的生活嗎？（資料照，記者姚介修攝）

例如今年十一月間舉行紀念孫中山誕辰150週年大會，國民黨多位大老與台灣37名退將出席，聆聽中國國家主席習近平演說，唱中華人民共和國國歌時，台灣退將與在場者還一同肅立。公然違背國家忠誠，做了極為不良的示範，引起國人公憤！在在暴露當前高階且從事特定職務的政務、軍職與公務人員，在退休、退役離職後的管制，欠缺完整規範，影響國家安全和社會觀瞻至鉅！然則，這些人至今並未見處理，依然故我，令人瞠目結舌！

像曾任國民黨不分區軍系立委、前陸軍總司令的國民黨副主席陳鎮湘，最近率團赴中進行「國共兩黨對話交流」，猶會見全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人後，並發表「新八點」（國共新八點共識，僅一項為農業合作，其餘均屬政治性協議）。而類此的政治性協議，卻未經陸委會授權，恣意妄為，顯已違反兩岸人民關係條例，政府必須嚴正處理，向國人交代！

依據兩岸人民關係條例第五條之一規定，臺灣地區各級地方政府機關（構），非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議。臺灣地區之公務人員、各級公職人員或各級地方民意代表機關，亦同。

其第七十九條之一的罰則，規定受託處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關之事務或協商簽署協議，逾越委託範圍，致生損害於國家安全或利益者，處行為負責人五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。前項情形，除處罰行為負責人外，對該法人、團體或其他機構，並科以前項所定之罰金。

簡言之，國民黨和陳鎮湘必須向社會公開說明和道歉！並接受法律處分！

另國安局亦證實，有8名退將在陸軍退役上將陳廷寵率領下，將於明年元月五日到八日將赴中參加「海峽兩岸將軍聯緣文化節」。就在上月才有卅多名退將赴中國參加統戰活動，也有退將常到中國打高爾夫球，已引發極大爭議；而今又有退將藉名目前往，此在近來中共頻頻對台外交施壓和軍演動作下，豈非是一種另類「輸誠」的表態？！

根據兩岸人民關係條例第三十三條之一規定，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對臺政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。三、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構聯合設立政治性法人、團體或其他機構。

若有違反規定者，可依第九十條罰則處理：處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金；未經許可擔任其他職務者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。

如今兩岸情勢十分嚴峻，中共除排山倒海地「文攻武嚇」外，並由退將不斷放話「打台灣」！而我退將卻未見有何嚴辭反擊，反絡繹於途前往北京，有如「輸誠」行徑，居心叵測，令人憤怒！

台灣，現在還是中華民國的國號！但部分退將們竟然寡廉鮮恥，枉顧國家栽培，人民納稅供養，卻前仆後繼地赴「共產黨」統治的中華人民共和國，這不但是歷史的荒謬，更是國共內戰的一大諷刺，因為早知今日又何必當初耶！

然而這批早年帶領和教導部隊誓死消滅「共匪」的退將，如今竟以「一笑泯恩仇」藉口，跑去國共「兩相好」，大聲附和「國軍、共軍一家親」，視2300萬如無物！這算那門子的中華民國軍人！毫無軍人氣節和榮譽！實須「嚴法」導正，否則台灣很快地在類此的「裡應外合」下，去了了！

看來國安、立法、行政當局，確已不能再「坐而言」，以縱容「通敵」行為，必須修法、依法匡繩，否則將難以團結反制中共的「侵吞」台灣？！