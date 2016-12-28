自由限時批》柱柱姊脫掉假髮，究竟唱的是那齣京劇…？！

董森霖

柱柱姊昨天深夜在臉書發文並PO出影片，畫面中她脫掉假髮，以素顏示人，向支持者跟黨員道歉；而今天又在中常會舉行前道歉，很多人在納悶她究竟唱的是那齣京劇？讓國民黨人搞不清楚，但如黃復興同志者，或許就會激發淚水和支持，這招還真是高呀！ 如果猜的不錯，這齣戲應是「擊鼓罵曹」，還有如關羽、徐庶、荀彧的「身在曹營心在漢」的意味；有歷盡滄桑的悲涼，亦有身不由己的艱難，並大有項莊舞劍之意，且極盡指桑罵槐之能，至於國民黨的「曹操」是誰？端視國民黨人各自如何解讀和談看法罷了。

柱柱姊昨天深夜在臉書發文並PO出影片，畫面中她脫掉假髮，以素顏示人，向支持者跟黨員道歉。（圖：取自洪秀柱臉書）

但肯定的是，國民黨如此權鬥發展下去，沒改革、理想、目標，甚至悖離台灣民主主流，傾向中共的中國，恐只會變成歷史廢墟矣。 年輕一代的黨員或許不知洪秀柱本是唱京劇票友級的高手，以前在立法院常於節慶時節中亮相，如今經歷「換柱」再當黨主席，又發生黨主席提前選舉風波，自是「悲憤莫名」，而今又脫掉常年戴的假髮，以素樸、悲憫模樣出現，讓人摸不著頭腦，但懂宮廷或京劇身段者，或能了然箇中的況味。

「擊鼓罵曹」是京劇中的一齣著名戲碼，傳誦一時。

故事大要是：東漢末的三國時期，孔融將禰衡薦與曹操，禰衡初見曹操，曹操惱其只行常禮、大模大樣，便也傲不為禮，以傲待傲。曹操逐個夸（誇）其門下人才，禰衡則一一反唇鄙薄輕之。時曹操帳下張遼欲殺禰衡，曹操阻止，命禰衡為鼓吏，在元旦佳節大宴群臣時，為其擊鼓頌功。禰衡慨然允諾，並施計欲打鼓罵曹。 次日元旦佳節，禰衡脫去青衣，赤身露體，破鞋襤衫，裝瘋賣傻，在群臣宴上打鼓罵曹：鼓打一通天地響，鼓打二通振朝綱；鼓打三通掃奸黨，鼓打四通國泰康；鼓發一陣連聲響，管教你奸賊死無下場。禰衡怒擊三通鼓，當眾大罵曹操欺君罔上，擅作威福。 此時，老謀深算的曹操隱忍不與計較，再命禰衡持其書信一封前往荊州，勸降劉表，並許諾若劉表來降，則官職在朝；若抗命不受，則要將其斬首。禰衡念其家中妻兒老小無人依靠，暫忍心頭之火持書至荊州，劉表命禰衡去至黃祖處，禰衡酒後觸黃祖怒，被害於鸚鵡洲。曹操假借黃祖之手殺害禰衡之計乃得逞。

簡言之，若把柱柱姊換成「禰衡」，她脫假髮PO影片幹啥？無非是「借題發揮」，痛批黨中大老「無能」，只會像曹操搞權謀詭計；參選總統時個個推托拉，等她選上，又無情霸凌「換」之，現在她當了黨主席，個個卻都又眼紅，她想連任都要搗蛋，簡直「不像男子漢、大丈夫」！所以脫假髮「擊鼓鳴冤」，痛批黨中「曹操」也！ 復次，所謂「身在曹營心在漢」，歷史上亦有關羽、徐庶、荀彧三個不同的故事。一是，曹操征劉備，劉備戰敗。關羽與劉備失散後，不得已降了曹操。曹操對關羽優禮有加，三日一小宴，五日一大宴，封侯賜爵。但關羽不為所動，最後掛印封金，不辭而別，過五關斬六將，與劉備、張飛相聚。因而後人稱關羽「身在曹營心在漢」。二是，徐庶足智多謀，曾做過劉備的軍師。後因曹操假冒徐母筆跡致書徐庶，徐庶不得已離開劉備而回家與母親相聚。臨行前，徐庶曾向劉備表示：「縱使曹操相逼，庶亦終身不設一謀。」後來便有了一句歇後語「徐庶進曹營——一言不發」，表示始終保持沉默之意。

然而徐庶卻是比關羽更合成語意義的人物，他在被迫「棄劉歸曹」後，為了報答劉備的知遇之恩，雖在曹營卻「終身不設一謀」，而關羽回到劉備身邊的「漢」，並非真正意義上的「漢」。而徐庶為了家庭可以拋棄劉備，足見其心在真正的「漢」而非「蜀」國，並且他曾為劉備舉薦諸葛亮，亦算是仁至義盡。 另一則是荀彧，他是三國時期卓越政治家、戰略家，曹操統一北方的首席謀臣和功臣，被稱為「王佐之才」。荀彧為曹操奉獻心力，是認為曹操是興復漢室的忠臣，但是曹操發展逐步壯大，個人野心亦逐步膨脹表露。欲進封魏公時，詢問荀彧，荀彧已看出曹操個人野心，堅決反對。曹操極為失落，而荀彧亦知曉曹操不可能是興復漢室之臣，且大相逕庭，兩人關係隨即疏遠。不久，荀彧在壽春辭世，亦有曹操賜死之說。

如果柱柱姊有「身在曹營心在漢」的意念，那麼她的「漢」又是誰？這恐怕是外界最感耐人尋味的地方了。