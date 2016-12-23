自由限時批》若洪秀柱可以連任，柯P有何不能？！

◎董森霖

儘管台北市長柯文哲民調低，六都市長又敬陪末座，而他卻敢接受媒體專訪表態要連任，可說是有備而來，因為朝野兩黨都問題多多，在幾無對手的情況下，自然顯得老神在在！

台北市向非民進黨大票倉，能推出理念接近的柯P合作，一舉拿下首都，洵屬不易；但因民進黨「完全執政」後，施政欠佳狀況多，致無餘力兼顧；而國民黨又氣弱到連老共的退將，都視為是「爛泥扶上牆，在台灣已沒戲唱了！」連前交通部長葉匡時都在臉書發文，不諱言地說：「國民黨已經從加護病房走向安寧病房了，大概很快就會到太平間！」（其實，聯電前董事長曹興誠早就在2016年大選前，在北京直批：「國民黨完蛋了」！）

今天台北市議會國民黨團公布的民調，支持柯P連任的只有39.6%，有超過五成、50.1%的民眾不支持連任；而柯P的不滿意度高達49.7%，滿意度為42.2%。

儘管台北市長柯文哲民調低，六都市長又敬陪末座，而他卻敢接受媒體專訪表態要連任，可說是有備而來。（記者林正堃攝）

另據艾普羅民調公司在本月19、20日，對設籍於台北市的民眾，進行柯文哲二週年施政滿意度調查。結果有65.5%的受訪人士認為，柯P的分數應是不及格，平均起來柯文哲的表現只有55.1分。從各項分析來看，最有爭議的是柯P領導風格，有60.9%不喜歡；大巨蛋風波則有54.9%不滿意；高達44.8%民眾對廢除重陽敬老金有意見；交通壅塞的部分則有37.5%的人抱怨；36%民眾不滿意市府人事爭議；最後有9.9%人認為，問題在於沒有政績。

簡言之，如今的柯P已是「滑頭政客」，不再是「執著濟世」的「白袍醫生」了，已是具超越藍綠鬥爭能力的高手，亦無須加入任何政黨，反而由天自我，自由自在；所以柯P根本不在意朝野政黨或媒體批評什麼，主要是執政黨自顧不暇，連國民黨都變成「爛泥」了，誰與爭鋒！

再者，柯P有連任的執政優勢，在民進黨不易推出適當具競爭力人選下，而國民黨仍由爭議不斷具「新黨化」色彩的洪秀柱連任，必然出現「分裂的國民黨」，縱使有孚民望無黨籍人士或由具「白色力量」代表者挑戰，柯P恐都能遊刃有餘，輕鬆連任。這就是當前台灣民主政治的弔詭所在！

本來國民黨或許有一絲生機，但因黨主席提前選舉（在26名中常委缺席下，僅賴5名中常委湊數通過，無法取信黨員），黃復興又深入各地方黨部（變相增加黨代表人數），及地方黨部主委直選半年多來不見下文（中央直派左右地方勢力）等等種切，已使洪派在黨內取得有利態勢，致造成郝朱連胡聯盟對抗（連勝文今天發臉書極度不滿，而洪則仍堅持「依黨中央章程通過」執行），顯有山雨欲來風滿樓之勢，一場黨內權力鬥爭已然展開！

是以，國民黨在失去黨產後，未見有改革中興氣象，只會杯葛釁事，未能善盡「忠誠在野黨」角色；而自「洪習會」後，「新黨化」現象顯著，像近日中共背後搞聖多美普林西比與台灣斷交之時，卻又派副主席陳鎮湘率團赴北京進行「國共合作」交流事宜，引起輿論疵議。諸此種切，已使國民黨必須全面「脫胎換骨」，始能有機會再起，否則就如坊間所言：「若洪秀柱可以連任，柯P有何不能？！」