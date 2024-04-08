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自由廣場》災後 讓「台鐵公司」上場吧！

2024/04/08 05:30

◎ 賀陳旦

在強震諸多傷慟不捨的事故中，台鐵員工努力搶修扭曲路軌，不到廿四小時就恢復通車，還加開班次疏運，成為全民撫慰，也被外媒譽為台灣抗震表率！

其實，台鐵局多年任勞任怨，困於各方需索，營運或許有不周全，但為民服務的公務員基因，百年來災後犯難搶修的精神常存。不僅要給這次表現掌聲，更要讓這樣的拚勁成為台鐵公司向上進步的本錢。

首先，要確認：「政府對發展的運輸主軸必須是鐵路」！不要因為公路中斷，民意鼓動下，復原外還以防災之名大舉擴建。鐵公路主從不界定，公共運輸的投資會遲疑，擴增的公路工程會進一步擾動脆弱地質，讓未來用路人曝露在風險日高的災害中。

其次，有了聯外運輸主軸，就易於規劃地方轉運交通，整合在地景點。進而，政府應全力輔導花東轉向綠色旅遊，提高客運電動化，降低外來油車，也就可疏解連假交通壅塞。

有了這些上位政策，就該台鐵上場，想仿效日本九州鐵道的「台鐵公司」該上場了！

九州的本事不僅是打造豪華車廂，提供頂級魚子醬，還在於敢收偏高票價提供高級服務。台鐵經營花東，也不只是多開比普悠瑪大容量的自強號列車，還要規劃出非返鄉遊客願意接受的票價，更要精準行銷各樣聯票和套票，才不枉政府維護東台灣發展綠色旅遊的政策。

可惜，為了避免電費調漲引發物價波動，台鐵也被政策性凍漲。其實以台鐵電子票務系統的設計和TPASS客製化銷售經驗，要推出季節性遊客票價，一點都不困難，也不損害花東居民返鄉的優惠。同理也可針對都會通勤族，讓新票價對忠誠客戶調幅最小，甚至延用TPASS可不漲價！

當救災告一段落後，政府應賦予台鐵公司承擔更明確的花東運輸責任。進而，鼓勵研提票價調整方案，尤其要勇於涵納具客製化精神，促進綠色旅遊的票務設計。請社會給他們鼓勵，請政府秉持公司化大政，讓台鐵公司趁勇上場！

（作者為前交通部長）

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