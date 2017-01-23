自由限時批》詹啟賢蹚渾水！

前國民黨副主席的詹啟賢23日宣布參選黨主席，對於未來若當選黨主席，是否競逐2020年總統大選，詹啟賢則說：「我沒有排除自己」。（記者朱沛雄攝）
◎董森霖
國民黨黨主席之爭，仍難脫黨國宮廷文化身段，及北京和黃復興的框架，亦以前者關愛的眼神優先，餘皆不足論也。
所以，詹啟賢今天的宣布參選，只是使「四人」變成「五位」競爭，談不上什麼「強」或「霸」；而詹的投入，亦頂多讓人看到老K尚有一股的非典型味道而已；目前吳敦義和洪秀柱仍是呈現纏鬥狀態，而郝龍斌和韓國瑜，亦不過在舖今後的立委等選舉之路；故「五強」也者，仍難如一般所期望的民主改革願景！特別是面對北京強敵，仍不脫「與狼共舞」招數（一中互表），或認同一中的「歸順」路線罷了？！毫無新意和新氣象可言！
國民黨的黨主席選舉，近來能在媒體搶版面，主要是民進黨「完全執政」氣勢不足，爭議（如一例一休）或抗爭（年金改革）的議題多，肇致一股民怨傾向讓老K不要斷氣，或可有制衡效用，自亦使北京得以乘隙而入。
然則，國民黨至今，仍無法接地氣，亦沒有像「蔣經國或李登輝」者，有那股翻轉的能耐，泰半是追隨「中規中矩」的「一中」魔咒起舞，很難揉融「多元」（含族群、民主理念、深根台灣），成為屬於台灣的中華民國政黨，反淪為一種「過客」、「異鄉」心態，又如何能擺脫中國共產黨或中華人民共和國的「一中」耶？！這才是老K難在台灣生根的問題癥結！
所以，不管老K怎麼選黨主席，還是那些與老共有交往的老面孔！詹啟賢與背後的蕭萬長或郭台銘（詹為鴻海獨董），又有何例外？！一樣是「民主不能當飯吃」的調調！
若論詹啟賢的背景和才幹，自是一等一。但國民黨的深層黨員結構，不是一般想像民主政黨的模子，乃是根深蒂固的「大中國情懷」套裝，本土思想或地方派系欲登堂奧，困難重重，加上有「中共」因素，並非一般「黨員數」能決定，而是佔有近三分之二的黃復興「人脈」（能影響一般黨員者，如蔣方智怡者）決定，偏偏退將多為軍方高級領導，又與老共「性相近」，致淪為「北京因素」的棋子。
因此，詹會說出「連北京方面都問過他選黨主席的問題」（曾引起民運人士王丹注意，強調：「詹啟賢一番話，無意中揭示了中共對台灣的滲透之深」），原是一種欲使黃復興「放心」的話；但卻忘了他的「土苗」，是難敵像洪秀柱的「正苗」（近來「新黨員數」激增，亦是不利詹的選舉），加以黨政歷練不如吳敦義、郝龍斌、洪秀柱等，而老長官蕭萬長又屬非主流（任閣揆時，邀詹任衛生署長，亦曾在「馬蕭配」，嚐盡金溥聰的苦頭）。
簡言之，詹的地方人脈廣，未必能強如地方派系的山頭，就連本土派大老王金平都保持中立；縱使拉攏黃復興，恐也「疼未入心」，反不如洪吳郝吃香，加上起步太晚，縱有北京或郭台銘的奧援，但遇上吳敦義或洪秀柱、郝龍斌等黨國老手，恐只能烘托出自己的一些「清正」光彩，致「叫好不叫座」；且因並未能威脅到吳洪，此由他們紛向詹「祝福」，好整以暇，不難看出！
如果觀察郭台銘的近來處境，係在川普與習大大的兩強相逼狀況，大有「順了姑意違嫂意」的尷尬；現除了表示要在中國加碼投資，自北京不准參加川普的總統就職典禮後，又立馬宣布將投資3千億新台幣在美設廠。
同時，郭台銘日前在尾牙復罕見向員工三鞠躬道歉，說是去年虧損云云，猶強調未來2017又不可測等等，不禁讓人看到香港首富李嘉誠「以退為進」的影子（李當初從中國撤資，亦是大吐苦水）。
顯然，詹郭交情深，但郭如今是「泥菩薩過江」，恐亦無餘力照顧老K了（前一陣子，國民黨黨工薪資解危，詹郭出力不少）。
是以，老K的黨主席選舉，並不因詹啟賢的加入，起了大的漣漪，反而是蹚渾水，博得一些媒體版面和坊間話題而已，頂多是讓小英當局的年金改革多了一點口水！