自由限時批》詹啟賢蹚渾水！

前國民黨副主席的詹啟賢23日宣布參選黨主席，對於未來若當選黨主席，是否競逐2020年總統大選，詹啟賢則說：「我沒有排除自己」。（記者朱沛雄攝）

◎董森霖

國民黨黨主席之爭，仍難脫黨國宮廷文化身段， 及北京和黃復興的框架，亦以前者關愛的眼神優先，餘皆不足論也。

所以，詹啟賢今天的宣布參選，只是使「四人」變成「五位」競爭， 談不上什麼「強」或「霸」；而詹的投入，亦頂多讓人看到老K尚有 一股的非典型味道而已；目前吳敦義和洪秀柱仍是呈現纏鬥狀態， 而郝龍斌和韓國瑜，亦不過在舖今後的立委等選舉之路；故「五強」 也者，仍難如一般所期望的民主改革願景！特別是面對北京強敵， 仍不脫「與狼共舞」招數（一中互表），或認同一中的「歸順」 路線罷了？！毫無新意和新氣象可言！

國民黨的黨主席選舉，近來能在媒體搶版面，主要是民進黨「 完全執政」氣勢不足，爭議（如一例一休）或抗爭（年金改革） 的議題多，肇致一股民怨傾向讓老K不要斷氣，或可有制衡效用， 自亦使北京得以乘隙而入。

然則，國民黨至今，仍無法接地氣，亦沒有像「蔣經國或李登輝」 者，有那股翻轉的能耐，泰半是追隨「中規中矩」的「一中」 魔咒起舞，很難揉融「多元」（含族群、民主理念、深根台灣）， 成為屬於台灣的中華民國政黨，反淪為一種「過客」、「異鄉」 心態，又如何能擺脫中國共產黨或中華人民共和國的「一中」耶？！ 這才是老K難在台灣生根的問題癥結！

所以，不管老K怎麼選黨主席，還是那些與老共有交往的老面孔！ 詹啟賢與背後的蕭萬長或郭台銘（詹為鴻海獨董），又有何例外？！ 一樣是「民主不能當飯吃」的調調！

若論詹啟賢的背景和才幹，自是一等一。但國民黨的深層黨員結構， 不是一般想像民主政黨的模子，乃是根深蒂固的「大中國情懷」 套裝，本土思想或地方派系欲登堂奧，困難重重，加上有「中共」 因素，並非一般「黨員數」能決定，而是佔有近三分之二的黃復興「 人脈」（能影響一般黨員者，如蔣方智怡者）決定， 偏偏退將多為軍方高級領導，又與老共「性相近」，致淪為「 北京因素」的棋子。

因此，詹會說出「連北京方面都問過他選黨主席的問題」（ 曾引起民運人士王丹注意，強調：「詹啟賢一番話， 無意中揭示了中共對台灣的滲透之深」），原是一種欲使黃復興「 放心」的話；但卻忘了他的「土苗」，是難敵像洪秀柱的「正苗」（ 近來「新黨員數」激增，亦是不利詹的選舉）， 加以黨政歷練不如吳敦義、郝龍斌、洪秀柱等， 而老長官蕭萬長又屬非主流（任閣揆時，邀詹任衛生署長，亦曾在「 馬蕭配」，嚐盡金溥聰的苦頭）。

簡言之，詹的地方人脈廣，未必能強如地方派系的山頭， 就連本土派大老王金平都保持中立；縱使拉攏黃復興，恐也「 疼未入心」，反不如洪吳郝吃香，加上起步太晚， 縱有北京或郭台銘的奧援，但遇上吳敦義或洪秀柱、 郝龍斌等黨國老手，恐只能烘托出自己的一些「清正」光彩，致「 叫好不叫座」；且因並未能威脅到吳洪，此由他們紛向詹「祝福」， 好整以暇，不難看出！

如果觀察郭台銘的近來處境，係在川普與習大大的兩強相逼狀況， 大有「順了姑意違嫂意」的尷尬；現除了表示要在中國加碼投資， 自北京不准參加川普的總統就職典禮後，又立馬宣布將投資3千億新 台幣在美設廠。

同時，郭台銘日前在尾牙復罕見向員工三鞠躬道歉， 說是去年虧損云云，猶強調未來2017又不可測等等， 不禁讓人看到香港首富李嘉誠「以退為進」的影子（ 李當初從中國撤資，亦是大吐苦水）。

顯然，詹郭交情深，但郭如今是「泥菩薩過江」，恐亦無餘力照顧老 K了（前一陣子，國民黨黨工薪資解危，詹郭出力不少）。

是以，老K的黨主席選舉，並不因詹啟賢的加入，起了大的漣漪， 反而是蹚渾水，博得一些媒體版面和坊間話題而已， 頂多是讓小英當局的年金改革多了一點口水！