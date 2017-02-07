自由限時批》選黨主席的人竟不知黨員在哪裡？！

◎ 董森霖

觀察此次國民黨的黨主席選舉，似乎看不出有什麼亮點， 亦沒有什麼令人驚奇，或刮目相看之處（只有詹啟賢的「本土論」 觀點，不分族群、省籍認同本土，尚有可取）， 頂多是北京比較關心罷了。而最近老K黨中央， 原欲爆出有數萬人入黨，以博取媒體版面， 詎料卻冒出有黑道背景者加入，這就太離譜了， 反徒增社會負面觀感！

國民黨爆出黑道集體申請入黨。圖為申請入黨的夜店殺警案主嫌萬少丞。（資料照，記者吳政峰攝）

最令人匪夷所思的是，選黨主席的人竟不知黨員在哪裡？！ 如同將軍打仗找不到兵，一樣的荒唐！足見參選的權貴政要者， 平常就沒接觸基層黨員，根本不知民間疾苦，只有選「大位」 如黨主席時，才臨時抱佛腳，到處抓瞎，顯然眼中只有「權位」， 沒有理念和同志感情，無怪黨員會與老K 疏離，甚至失聯，或轉入他黨等情形（從九十多萬掉到三十萬上下） ；如今只有黃復興老神在在，「香火鼎盛」，參選者都得燒香拜託， 讓偌大的大宅門，成了少數的「專利」， 甚或左右黨的主席位子及路線，誠令人不勝唏噓！

像此次參選的五張老面孔，儘管說得天花亂墜，又團結不離口， 但仍多為「老生常譚」，仍不脫宮廷虛驕身段，就算其中一人當選， 亦難在未來「整合、團結」，

反而成了觀察老K再次分裂後的窘境。

目前參選黨主席的五人中，高度和格局似嫌不足，不見「 成功不必在我」的磊蕩襟懷，除了韓國渝項莊舞劍，意在沛公（ 立委），洪秀柱、郝龍斌、吳敦義則呈現廝殺狀態；詹啟賢的「 本土論」具兼容並蓄的多元內涵，可獲識者青睞， 然黃復興猶如頑石，前途多艱；不過，以詹的人脈及背景（ 為鴻海獨董，前次黨部缺糧餉，靠他調度過關），仍有一搏實力， 算是一匹不可忽視的黑馬！

目前洪秀柱有「執政優勢」，可握有黨員名冊，按圖索驥， 但仍以掌握黃復興為主，對各地基層黨員究竟關心多少， 亦正如瞎子吃湯圓，大家心裡有數，且在「一中」觀點， 與其他參選者大相逕庭，偏向「極統」光環， 此對國民黨接地氣立足發展有礙，勢須有明確的修正，向國人交代！

由於吳敦義在前幾次重要關鍵時刻按兵不動，惹人議論，此次卻「 破釜沉舟」，讓人不無突兀之感，況且助選團隊並不出色， 使他面臨苦戰。

至於郝龍斌情況並不樂觀，主要在郝家軍實力今不如昔。 所以他非常在意「人頭黨員」之事，例如近來新增和復籍黨員共1萬 6700餘名，但今年20天申請新入黨的人數竟然就高達7萬人， 如果再加上3萬名復籍黨員，這10萬人自然撞擊影響選情（ 近年來連續3次黨主席選舉權人數，約在38萬至34萬）， 而此次爆增的10萬名新增、復籍黨員，就佔了30%的選舉人數， 是否真的是認同國民黨理念，亦讓外界質疑； 特別是有所謂黑道入黨，顯見新進黨員審核制度出了問題，值得老K 省思檢討，否則形同「作弊」，嚴重傷害國民黨的形象！ 的確不容小覷！

這次黃復興仍有約八萬大軍，估計佔選舉人數比例至少二成（ 此次黨主席與黨代表一起選，亦使得選情詭譎複雜）， 而洪秀柱則掌控不少，其他四人只有在基層加把勁， 但基層黨員部分，連參選者都說，「根本不知道黨員在哪裡」？！ 洵屬詭異，然平時不燒香，到了參選再找黨員名冊， 若輸也只能怪自己！

前一陣子，老共一個退役將領，就形容國民黨是「爛泥敷不上牆」， 狠狠糟塌老K一番，現又多了個黑道參加國民黨，徒增「夜壺」 話題（早年上海聞人杜月笙名言，指老K把黑道當「夜壺」， 用完就丟，見不得光），足見「物必自腐而後蟲生」， 國民黨該痛下決心思過改革，以脫胎換骨，才有機會重獲國人支持， 否則在台灣只有可見了！