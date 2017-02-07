自由限時批》選黨主席的人竟不知黨員在哪裡？！

◎ 董森霖
觀察此次國民黨的黨主席選舉，似乎看不出有什麼亮點，亦沒有什麼令人驚奇，或刮目相看之處（只有詹啟賢的「本土論」觀點，不分族群、省籍認同本土，尚有可取），頂多是北京比較關心罷了。而最近老K黨中央，原欲爆出有數萬人入黨，以博取媒體版面，詎料卻冒出有黑道背景者加入，這就太離譜了，反徒增社會負面觀感！
國民黨爆出黑道集體申請入黨。圖為申請入黨的夜店殺警案主嫌萬少丞。（資料照，記者吳政峰攝）
最令人匪夷所思的是，選黨主席的人竟不知黨員在哪裡？！如同將軍打仗找不到兵，一樣的荒唐！足見參選的權貴政要者，平常就沒接觸基層黨員，根本不知民間疾苦，只有選「大位」如黨主席時，才臨時抱佛腳，到處抓瞎，顯然眼中只有「權位」，沒有理念和同志感情，無怪黨員會與老K 疏離，甚至失聯，或轉入他黨等情形（從九十多萬掉到三十萬上下）；如今只有黃復興老神在在，「香火鼎盛」，參選者都得燒香拜託，讓偌大的大宅門，成了少數的「專利」，甚或左右黨的主席位子及路線，誠令人不勝唏噓！
像此次參選的五張老面孔，儘管說得天花亂墜，又團結不離口，但仍多為「老生常譚」，仍不脫宮廷虛驕身段，就算其中一人當選，亦難在未來「整合、團結」，
反而成了觀察老K再次分裂後的窘境。
目前參選黨主席的五人中，高度和格局似嫌不足，不見「成功不必在我」的磊蕩襟懷，除了韓國渝項莊舞劍，意在沛公（立委），洪秀柱、郝龍斌、吳敦義則呈現廝殺狀態；詹啟賢的「本土論」具兼容並蓄的多元內涵，可獲識者青睞，然黃復興猶如頑石，前途多艱；不過，以詹的人脈及背景（為鴻海獨董，前次黨部缺糧餉，靠他調度過關），仍有一搏實力，算是一匹不可忽視的黑馬！
目前洪秀柱有「執政優勢」，可握有黨員名冊，按圖索驥，但仍以掌握黃復興為主，對各地基層黨員究竟關心多少，亦正如瞎子吃湯圓，大家心裡有數，且在「一中」觀點，與其他參選者大相逕庭，偏向「極統」光環，此對國民黨接地氣立足發展有礙，勢須有明確的修正，向國人交代！
由於吳敦義在前幾次重要關鍵時刻按兵不動，惹人議論，此次卻「破釜沉舟」，讓人不無突兀之感，況且助選團隊並不出色，使他面臨苦戰。
至於郝龍斌情況並不樂觀，主要在郝家軍實力今不如昔。所以他非常在意「人頭黨員」之事，例如近來新增和復籍黨員共1萬6700餘名，但今年20天申請新入黨的人數竟然就高達7萬人，如果再加上3萬名復籍黨員，這10萬人自然撞擊影響選情（近年來連續3次黨主席選舉權人數，約在38萬至34萬），而此次爆增的10萬名新增、復籍黨員，就佔了30%的選舉人數，是否真的是認同國民黨理念，亦讓外界質疑；特別是有所謂黑道入黨，顯見新進黨員審核制度出了問題，值得老K省思檢討，否則形同「作弊」，嚴重傷害國民黨的形象！的確不容小覷！
這次黃復興仍有約八萬大軍，估計佔選舉人數比例至少二成（此次黨主席與黨代表一起選，亦使得選情詭譎複雜），而洪秀柱則掌控不少，其他四人只有在基層加把勁，但基層黨員部分，連參選者都說，「根本不知道黨員在哪裡」？！洵屬詭異，然平時不燒香，到了參選再找黨員名冊，若輸也只能怪自己！
前一陣子，老共一個退役將領，就形容國民黨是「爛泥敷不上牆」，狠狠糟塌老K一番，現又多了個黑道參加國民黨，徒增「夜壺」話題（早年上海聞人杜月笙名言，指老K把黑道當「夜壺」，用完就丟，見不得光），足見「物必自腐而後蟲生」，國民黨該痛下決心思過改革，以脫胎換骨，才有機會重獲國人支持，否則在台灣只有可見了！