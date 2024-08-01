自由廣場》（李筱峰專欄）七嘴八舌談「台灣台語」

最近教育部公布一個名詞「台灣台語」，說這是「正名」，引發爭議。

幾個朋友聊起這個話題：「一九九○年我去廈門，和一位廈門人聊天，我告訴他：『你講的台語的腔調和我的很像。』結果他回答我說：『我沒有講台語，我講的是廈門話。』「『台語』是我們台灣人自己說的，其實那原本是閩南語。」

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「我印象中，『台灣話』是日本人稱呼出來的，不知道對不對？日本時代的台北師範學校的日籍學生，都必修一門課叫『台灣語』，因為他們要教的學生是台灣學生。日本警察也要學台灣話，才能面對他們管轄的台灣人。所以有好幾部台語辭典是退休的日警編的。」

「但是從語意來分析，『台語』的意思應是『台灣的語言』，可是台灣的語言有很多種，早期住在台灣的南島民族的語言有三大系統，還分成一、二十種語言；後來福建的漳州人、泉州人移民入台，講的是不同腔調的閩南語；接著客家人也來了，講的是客家話，又分海陸腔、四縣腔、饒平腔、大埔腔、詔安腔。這些全都是台灣的語言，為何只有閩南語才是台語？」

「沒錯，不過因為閩南移民佔多數，久而久之久之就用『台語』取代閩南語。」

「那為何不稱『台灣閩南語』呢？」

「『閩南語』是個歧視的用詞，你看，『閩』字裡面有一條虫，這是歷史上早期中原人把周邊民族視為爬蟲動物，我們不該接受這種用詞。」

「話這樣說沒錯，但是這個用詞已經約定俗成，我們只要在心中去其原義就好。一千一百多年前的五代十國就有一個「大閩國」，國號還叫『大閩』，難到他們自認為是一群大虫嗎？」

「台語和閩南語也已經不同，根本是不同的語系。你看看，台語裡面有很多用詞根本和閩南語不一樣，發音也不一樣。」

「照你這樣說，漳州音與泉州音也有不同發音，難道他們是不同語系嗎？海陸腔和四縣腔的客語也不同調，用詞也有差異，難道他們是不同語系嗎？」

「是啊！我用台語和廈門人交談，雙方完全聽懂，我的台語怎麼和廈門話不同語系？這是哪一門的語言學？」

「記得幽默大師林語堂於一九六五年選擇來台灣定居，他說他走在台北街上，到處聽到閩南語，好像在家鄉的感覺。出生於福建的林語堂，母語是閩南語，難道他在台灣聽到的台語是不同語系嗎？」

「是啊，美國人講的英語、澳洲人講的英語，與英國的英語的腔調、發音也不同，甚至用字也不同，美國人稱橄欖球為football，稱足球叫soccer，和英國人用語完全不同。但他們都是在講英語啊！難道他們講的是不同語系嗎？」

「美國人講的英語也可以稱『美語』。」

「沒錯，但他們不會出現「美國美語」的名詞吧？我們要把在台灣的閩南語說成『台語』也就罷了，還要無釐頭說成『台灣台語』，這是什麼邏輯？新加坡人講的「閩南語」他們叫『福建話』，怎麼不稱『新加坡新語』？」

「我也不能理解，有了『台灣台語』，難道還有『新加坡台語』、『廈門台語』、『泉州台語』…嗎？」

「不是啦！那是要與『台灣客語』區分啦！」

「要區分也應該是『台灣客語』、『台灣閩南語』才對啊！」

「我說過了，閩南語是歧視語！」

「那可以稱『福佬話』、『鶴佬話』、『河洛話』或『HO-LO話』啊！」

為了叫什麼話，大家爭得面紅耳赤，沒有結論。

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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