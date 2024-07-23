自由廣場》誰乞丐趕廟公？「台語」早見史料

◎ 吳明勳

教育部近日將閩南語修正為台灣台語，是許多推廣台語教育者殷切期盼，但一群無知學者卻稱「乞丐趕廟公」，殊不知「台語」一詞在一八四九年台灣府儒學訓導劉家謀的著作就已使用。

李鴻章在一八七四年的信函中就有「台灣話」一詞。國民黨前主席連戰的祖父連橫於一九二九年十一月廿四日在《臺灣民報》第二八八號首發表「臺語整理之頭緒」：「余臺灣人也， 能操臺灣之語，而不能書臺灣之字，且不能明臺語之義，余深自愧！…… 見臺語之日就消滅，不得不起而整理，一以保存」台語一詞使用至今已有一百七十五年，而「閩南語」一詞最早出現於一九三五年上海《申報》，至今僅八十九年，所以誰是廟公，誰才是乞丐，已不言而喻了。

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難道李鴻章、連橫等人也是意識型態作祟，將「閩南語」新詞取代兩岸沿用近兩百年的「台語」舊詞，是否要從墓中請出古人竄改歷史文件，身為歷史學者卻罔顧史料，才真的「欲蓋彌彰、徒勞無功、居心叵測」。

每個語言的成形都會因其歷史背景與地理環境產生變化，荷蘭人統治台灣四十年，日本統治五十年，兩岸互不隸屬近七十五年，及原住民語言的混用，台語自外來語言大量吸收新詞彙，與閩南語的差異隨手可見，如我們常說的「坪」（日語）及「甲」（荷蘭語）、「雪文」（肥皂，荷蘭語）、「檨仔」（芒果，原住民語）、「乞食」（乞丐，日語）、「便所」 （廁所，日語）、「烏肚䆀」（機車，日語）等等不勝枚舉。

台語與閩南語差異性越來越明顯，至於冠上台灣台語是尊重其他語言，如台灣客語、台灣原住民族語等，符合名從主人的原則，並非冠上台灣後離開台灣什麼都不是，就像德語、英語不會因不在德、英就不被承認。

（作者為科大退休教師）

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