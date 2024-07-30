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社論》從台語正名到「講台語蓋高尚」

2024/07/30 05:30

輝達執行長黃仁勳最近的返鄉之行，不但掀起台灣的人工智慧（AI）產業熱潮，也帶動「講台語蓋高尚」的社會時勢。在媒體的訪談中，這位台灣出身的科技大咖總是多語發聲，台語、英語、華語並用，到夜市、餐館或上台演說，台語講得比許多台灣人流利。立委陳培瑜上月即引黃仁勳「有夠水啦！」的話，質詢「這是什麼語言？」得到「這是台灣台語」或「台語」的回答；的確，調查顯示有八成五民眾贊同此說。

不過，有些人一直對台灣母語等主體文化，抱持敵視態度。黃仁勳的「講台語蓋高尚」風潮雖令他們眼紅，還不便公然批判。教育部七月中旬預告，要把每年的語言能力認證考試，從「閩南語」正名為「台灣台語」，他們找到了洩恨的出口。幾天後，賴清德在民進黨全代會致開幕詞，全程以台語發音，這幫人等終於按捺不住，大肆撻伐。

針對台灣台語射來的亂箭，無奇不有。有人說，台語和中國閩南話相通，何須正名。有人說，改稱台灣台語，冗贅不務實，顯得狹隘。也有人指控，獨尊台語，歧視其他族群，是文化霸凌。還有人老狗變不出新把戲，拿「去中國化」誣指台語正名。更惡意而無的放矢，把上述幾件事一起牽扯，宣稱是主政者邁向「全面台獨化」的圖謀。

針對台語正名的攻訐，用台灣話駁斥，堪稱「毋捌字兼沒衛生」：既不理解台語被強迫改為「閩南語」的過去，無視台語慘遭禁絕羞辱的遭遇，自絕於語言學和國際趨勢，尤對現行法律一無所知。

先從實務面說。根據《國家語言發展法》，台灣固有族群及台灣手語都屬國家語言，且國家語言一律平等，「國民使用國家語言應不受歧視或限制」。從而，台灣現有國家語言為：台灣華語、台灣台語、台灣客語、台灣原住民語、馬祖語、台灣手語。

次談歷史文化。台灣原本是語言的萬花筒，語言的豐富多元是台灣極寶貴的人文資產，原住民語最受國際重視。學界認定台灣應為南島語族的發源地或祖居地，總數近三十種原住民語，保存了最多古南島語特徵。

至於台語，漢人四百年前渡海而來，以福建為多，所講的漢語泉州、漳州話，在鄭氏王朝曾是外交通商官方語言。漢人移民「日久他鄉變故鄉」，所用語言清治末期出現台灣話或台語名稱，日本時代官方把最多台灣人使用的語言定名台灣話。戰後初期，台語和閩南話曾並稱，但一九六七年，新聞局下令公部門禁用台語，也只可稱閩南語。

戒嚴時代強迫改名，台語進入被歧視或禁絕時期，在學校講台語遭嘲笑、掛狗牌、罰錢等羞辱成為不少台灣人不堪回首的夢魘，連布袋戲也曾捨台語而「講國語」。台語的復振，隨著民主化而起步，學校、大眾交通工具逐漸出現，如今國小教育把台語、客語、原住民語列為必選課目之一，國中自由選習。但因社會變遷及傳播媒體慣習，台灣各族母語復振，仍有漫漫長路要走。

最基本的，歷經漢人與原住民融合，外來政權加入新語彙，如今台語在原有漢語之外，增添原住民、荷西、日本、英語等元素，雖與閩南話或仍可通，已大異其趣；語言相通而各自命名，國際常見。至於稱台語，也是以使用者最多的語言為之，如英倫三島另有凱爾特語，但以盎格魯人語言的英語為名。相形之下，台灣雖以台語為代表，但與客語、原住民語等都冠上台灣，名從主人，兼容並蓄，凸顯台灣多元豐富的國家語言。

在批判台語正名的各種亂箭中，最離譜的莫過於「去中國化」。戰後強以「閩南語」取代台語，並霸凌羞辱台語的作為，是外來黨國政權「去台灣化」的惡行之一。如今宣稱台語正名為「去中國化」，正是做賊喊抓賊的強盜伎倆，已難得逞。同樣地，教育部舉辦的語言認證，原稱台灣閩南語，二○○八年九年一貫課綱把檢定和教科書一律改稱閩南語，如今台灣台語正名，只是還台語公道，黨國殘餘勢力大做文章，自暴其醜。至於賴清德的台語演講，道地又流暢，堪稱政界典範；以不講華語抨擊，反而顯示批評者仍停留在「國語」莫名優越感，且違法歧視重要國家語言。

台語之外，台灣最需要正名。巴黎奧運開幕，「中華台北」選手進場，法國電視台以「這就是我們熟知的台灣」正名；富比世雜誌強調「中華台北就是台灣」。從國家之名到國家語言都要正名，凸顯了轉型正義遠遠未竟，我們還不是正常國家社會。

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