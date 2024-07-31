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自由開講》借問洪立委：我是臺灣人，為何不能「說」臺灣台語？

2024/07/31 09:43

雅靖

最近，教育部宣布我們常用的閩南語，正名為：臺灣台語。此舉一出，引來很多討論，甚至遭到藍色政客批評是去中國化。查考歷史，所謂的閩南語的稱謂，是在1967年由當時獨裁的國民黨政府片面下令，而沒有民意支持的基礎。

教育部近日公告，將閩南語考試改稱「台灣台語」考試，對此，國民黨立委洪孟楷（中）批評，民進黨只知道意識形態治國，就是在同溫層上取暖，自嗨式的阿Q勝利法！（資料趙）

筆者舉一個例子說明臺灣台語來回應反對意見。嚴長壽先生曾在自己談視野與溝通的名作《御風而上》提到一位擅長做湖南菜的彭大廚，他後來事業有成也到中國湖南開湘菜餐館。嚴先生後來去中國湖南考察，而想找這家餐廳，問遍當地人卻不知道這家湖南菜餐館，然而也有當地人說知道是知道，但是直言那是臺灣菜餐廳，而不是湖南菜！

因此，無論那些政客再怎麼扣上去中國化的帽子，而對中共獻殷勤，筆者想在中國人的眼中，我們說的台語，終究就是臺灣話，我們永遠都是中共眼中「臺獨份子」，更何況實際生活中，同為福建閩南的廈門話、金門話，它們也都說我們說的台語，終究還是有差異不通之處，若用實事求是的精神去看待，用閩南語稱呼台語不是反而不政治正確嗎？

藍白政客自從今年總統大選落選後，就時常為反對而反對，先從國會擴權發難，甚至公然否定司法，批評大法官為民進黨服務，甚至在憲法法庭辯論暫時處分下來後還不認輸，揚言要跟大法官辯論，實在荒謬至極！他們念茲在茲者就是執政權，為此不惜向臺灣的對頭中共投誠，卻忘記自己身在臺灣就要愛臺灣的責任，如此不負責任的在野黨與立委們，身為選民的我們還能漠視不管嗎？當巴黎奧運說中華臺北就是臺灣的時候，我們就很清楚，這就是世界看我們的方式，我們絕不能妥協而作賤自己，而正名臺灣台語的轉型正義就是第一步！我們更要常說台語，以身為臺灣這塊土地的居民為榮！

臺灣，你很棒，加油！

（作者為會計

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