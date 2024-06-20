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自由廣場》從香港語談起／教育部為台語正名 理所當然

2024/06/20 05:30

◎ 黃世澤

輝達黃仁勳在公開場合大秀台語，台語在國際舞台上終於得到應有的注目度，只不過，台灣教育部仍然未有正式為台語正名，引來不少台語推廣團體相當大意見。雖然近年台語推廣已經有不少進展，例如公視台語台，以及令人驚喜的台語配音節目。但比起英國政府，台灣政府在推廣台語上，仍然相當的工作要做。而為台語正名，不要再用中國國民黨歧視台灣人的閩南話一詞，那是必須的。

英國人離開香港之前，英國政府以法庭證供筆錄，必須連粗言穢語也要準確記錄為理由，編好了所有「香港語」用字都包涵在內的「香港政府字集」，確立了香港語在電腦上書寫的可能性。而英國政府離開香港後，不單英國政府仍然有能用香港語的人才。在英國國民（海外）護照簽證計劃推出後，為介紹英國政府各類服務的BNO Welcome Kit（英國國民（海外）歡迎包），初期以英治年代香港中文書寫，近期，英國倫敦哈羅區政府，乾脆用HongKongese命名，用香港語寫成給予英國國民（海外）簽證持有人的介紹文件。因此，官方文件用台語書寫，這是十分重要的一步。英國政府在確立香港語書寫以至官方地位這方面，其實著力不少。

教育部不單要為閩南語正名為台語，還要有一套標準可用於電腦的台語書寫方式，至少讓台語作家能利用電腦鍵盤流暢書寫台語漢字，更重要的是須有台語版本的政府文件出現，慢慢結束中國語言霸權。由於中國是台灣的大敵，簡化漢字更須被明令禁止，以免被認知作戰。英國在香港語的做法，以正體漢字為基礎並輔以香港字專用字集，同樣用於台語身上，應可明確區分台語和華語之間的分別。當中國放棄正體漢字時，台語以正體漢字為基礎，更顯得台語在歷史上比當代華語更源遠流長。

以華語為主的霸權早該結束，而台語在台灣站穩後，海外其他的台語族群，例如南洋的台語族群，才可能擺脫中國霸權的侵略陰影，以自身語言與其他各族國民和平共處。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港）

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