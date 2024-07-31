自由廣場》（鏗鏘集）台語 通行台灣話

◎ 李敏勇

台灣話、台語，通常是說大多數台灣人源自閩南已台灣化的母語，日本殖民統治時代就被稱為台灣話。日本語文的台灣新文學運動興起時，台灣話文的新文學運動也發生。戰後中華民國體制獨尊中文為「國語」，各種台灣話文都被壓迫。民主化以後，台灣本土文化的自我重建，在語文方面，通行台語最為積極，客家話則因客委員會的成立而有振興，原住民各族語言也獲保障。這是好的文化現象，語言反映文化，振興語言即振興文化。

台灣本就是中國馬列化以前的漢字文化圈社會，戒嚴時期中華隊文化獨大，中文已具普遍條件，內化成為台灣文化的成份。動輒誇大中華文化危機的本國語文教師，常借題生事製造恐慌，或把文言文教條化，其實背後是政治問題、國家認同問題，不無製造內部紛亂的假象。

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一些藉台灣話文的台語正名，刻意挑起本土語言重建、文化重建紛擾現象，製造通行台語與客語之間的衝突，忽視了戰後長期通行中文獨佔國語現象，把中文與各種台灣話文之間的矛盾轉移為通行台語之間的矛盾。台語強以閩南語名之，那華語中文也要以北京話正名？

原住民委員會，客家委員會成立時，曾經有人為說通行台語的族群叫屈，但為了更弱勢的原住民和客家，仍樂觀其成。在文化事務上，原住民、客家與通行台語族群、通行中文族群都在文化部關照範圍，此外另設有原住民、客家的文化機構，是台灣特殊歷史構造形成的政治現象。

不要把閩南話強加為已發展成通行台語的台灣話，這是刻意矮化台灣。當然了，客家話，原住民語也是台灣話，但畢竟不若通行台語的普遍性。從語言發展來看，不再有政治限制就都有存在與發展條件。各種語族的話文仍有賴於使用群體的活用、開展。台灣客語也是客家台語，有這種自信就要鼓勵說這樣的話。旅美的台灣核工科學家、出版過詩集的鄭德昌，曾以「福台語」、「福客語」說通行台語和客語，亦即福爾摩沙台灣話和福爾摩沙客家話，有其創見。

福台語和福客語、原住民語都曾是「國語」政策受害者，千萬不要互相敵視，落入別有居心議論的挑撥。好好立基於台灣，好好自我振興才是！台灣話語包括台語，華語、客語、原住民各族語。基於歷史，台灣台語若以通行台語名之，或較順口合宜。台灣客家話若以台語稱之，也有其道理，但能否通行是另一回事。新加坡是多族群國家，官方語言是馬來語、英語、坦米爾語、新加坡華語，其中馬來語是國語。若為團結台灣的國家條件，或可支持客語爭取為象徵性、無壓廹性的台灣國語。

（作者是詩人）

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