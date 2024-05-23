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新聞線上》一定要藐視這樣的國會

2024/05/23 05:30

記者陳杉榮

當萬名沉痛的選民手持「傅隨組織、出賣國人」、「黑箱國會、民主殺手」的海報在立法院外激烈控訴，當國民黨的支持者撰文痛罵傅崐萁跟黃國昌主導的立法院，已經變成是土匪為王的賊窟，反民主的垃圾場。國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲不知做何感想？一個不能捍衛國家主權、不能捍衛憲政體制、不能捍衛程序正義的國會被藐視，剛好而已。

自從二月一日新國會組成後，國民黨立委為報復過去八年被「完全執政」的民進黨政府藐視，在質詢時遭到老練的政府官員修理，想要吐一口鳥氣的心情可以理解，但國民黨在總召傅崐萁一味蠻幹「橫柴入灶」的處置下，國會運作已經墜入懸崖，口頭上號稱國會改革，事實上卻是國會擴權，箝制鄙視台灣民選政府，卻接受中共的「長臂管轄」，這已不是任何台灣人民所可以容忍。

國民黨立委是否捍衛中華民國國家主權？不是國民黨自嚼舌根說了算，必須以行動來向國人證明。五月二十日賴清德總統就職，國民黨只有一位立委參加典禮，這就是態度。四月二十七日中華民國立法院還在會期中，傅崐萁率領國民黨立委團，「帶著台灣民意」前往北京晉見中國全國政協主席王滬寧，看他在立法院囂張的樣態和在人民大會堂卑屈的樣貌，這到底是哪一國的民意代表？

台灣之所以屹立在世界上，受到民主國家肯定，就是要確保中華民國的憲政體制永續經營。傅崐萁率領他的「傅隨組織」民眾黨一干徒眾，揚言要讓民進黨找不到部長，藐視五權體制，一味國會擴權。所謂聽證調查，違背五權體制，並以不確定的法律概念，例如「反質詢」強加藐視國會罪名。過去立委要預算要經費只能暗暗的來，現在可以明目張膽，假借藐視國會的名義，大搖大擺的威脅官員，視監察院如糞土，視司法院如圖章，這是國民黨人對五權體制的公開背叛！

最為惡質的是，踐踏程序正義，傅崐萁以「我人多我就幹」的態度，在委員會輾壓民進黨的提案，沒收委員會審查，以「逕付二讀」、「全案保留」、「封殺提案」、「散會動議」的手法，扼殺審查法案的程序正義。更加惡質的是，他以花蓮王自居，自提花東快速道路、環島高鐵、國道六號延伸三項規模兩兆元的錢坑法案，只花十一分鐘就在委員會通過，平均每個台灣人要支出八萬五千元，明顯違反憲法立法院不得增加行政院預算支出的意旨，國民黨哪位立委敢說不！

試想一個場景，當傅崐萁拿著花東兩兆「錢坑法案」對著交通部官員，限期提出計畫，如果不能提交出來，全部藐視國會送辦！長此以往，行政體系必將崩潰，一旦民意反噬，立委恐成喪家之犬，台灣不需要亡於中國，立法院就可以摧毀台灣了！

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