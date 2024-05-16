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新聞線上》韓國瑜何必賭那麼大

2024/05/16 05:30

記者陳杉榮

本週五的立法院院會，是賴清德就任總統前很關鍵的一次院會，國民黨團主導排定十一件討論事項，說一定要完成「國會改革」，當天表決完，藍白兩黨立委還要趕赴屏東，以便十八日搭機考察南沙太平島。國會要不要「未審先爆」？議事槌掌握在立法院長韓國瑜手裡，新總統就職前，立法院需要玩這麼大嗎？先下馬威還是自斷後路？只怕韓國瑜頭痛不已。

立法院程序委員會排定週五院會的十一項討論事項，包括總統國情報告、藐視國會罪、立法委員互選正副院長辦法、環島高鐵、花東快、地方民代及村里長調薪、中小企業條例、電業法等相關法律的制定與修正案，以及邀請行政院長作能源、電價、電網專案報告案。有的討論事項還有二十幾位立委提案，尚待整合。

排案不一定要審完，審議也未必要三讀，除非獲致朝野共識，並以「快轉」方式處理，否則這麼多議案，絕無可能在一次院會中全部審議完竣。更何況所謂國會改革法案是在「毀憲亂政擴權」的質疑和批判聲中，在委員會中未經討論強行送出，或是在院會逕付二讀，並不符合法律審議的合理性與正當性。國民黨團總召傅崐萁力推的環島高鐵和花東快草案，規模以兆元計，超級大錢坑，未經妥善評估，就要趕鴨子上架，這事可不能開玩笑！

在傅崐萁主導下，國民黨團走的就是一個路數，「表決我會贏我就要幹」，個人利益高於政黨利益、政黨利益高於國家利益，現階段有個民眾黨甘心做小，以身為「傅隨組織」為樂，也因此，呼籲國民黨團尊重憲政體制，好好審議法案，無異於對牛彈琴。但是韓國瑜，可不一樣了！全民睜著眼看，他是中華民國的立法院長？還是花蓮王的立法院長？

蔡英文八年「完全執政」，她的兩位立法院長，沒有特別績效，也沒什麼惡名，更和違憲擴權沾不上邊，法律案和預算案的審議都算規矩。韓國瑜當選立法院長，是機緣也是機會，前立法院長王金平如何調和鼎鼐，贏得「公道伯」的令名，值得他參考。賴清德都未上任，國民黨團逞兇鬥狠，演給誰看？是在賭一時還是爭千秋？傅崐萁要賭一場大的恐嚇賴清德，他那麼有把握都沒有把柄落在別人手上？

國會權鬥，適可而止，國民黨只是脆弱多數，行政權在民進黨手裡，憲政工具很多，覆議、釋憲、不信任案、閣揆辭職、總統解散國會，民進黨可用的手段多著呢，何況四年立委任期不過才三個多月，國民黨把底牌都掀光了，還篤定自認為會贏牌，也太高估自己了。韓國瑜週五把國情報告搞定，就沒輸了。如果「藐視國會」、「環島高鐵」都要過，那麼就開戰了！

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