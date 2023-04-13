新聞線上》劉兆玄為何不抗議

記者陳杉榮

中國環台軍演本來和劉兆玄沒有關係，除了他是中華民國國民，但正當中國軍艦大舉迫近台灣海域，各式戰鬥機、轟炸機和航空母艦上艦載機耀武揚威展示「台島上空的聲音」期間，這位前中華民國行政院長竟然剛好坐在北京，聆聽中國全國政協主席王滬寧全面貫徹中共二十大精神和新時代「解決台灣問題總體方略」的訓示，這就有關係了！

劉兆玄曾任行政院長，現在是兩岸企業家峰會台灣方面理事長，經常率團前往中國交流，會見各級官員，他說要「深化兩岸企業合作」，促進融合發展。諷刺的是，這位曾是中華民國第三號人物本月十日獲得中國第四號人物王滬寧的接見不久，中國商務部昨天就下手了，針對農產、化工、紡織等台灣二四五五項商品進行貿易壁壘調查，期限九個月，到台灣總統選前。這種商業制裁手段和軍事演習如出一轍，不曉得劉兆玄作何感想。

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劉兆玄是將門之後，也是知名作家，作品特別講究官員節操和俠客氣節。大家可以稍微回顧，二○○八年劉兆玄任閣揆當時，台灣海釣船「聯合號」在釣魚台海域遭日艦撞沉，立委詢及是否不排除開戰？劉揆回答「是」，以表達嚴正立場。馬總統也是義憤填膺，馬劉二位領導人的「抗日精神」，令國人印象深刻。對照今日中國武嚇不斷，想方設法滅亡中華民國，卻沒看到馬劉等人痛斥中共政權的鴨霸，反倒是附和中共，一再強調「復興中華」！

台灣現在就是有一群人，一群國民黨領導和黨徒，光會對著民進黨發脾氣，他們在台灣無法獲得多數民意支持，選不贏民進黨，卻極盡各種可能羞辱蔡英文政府，惱羞成怒地扯政府的後腿，馬英九是，朱立倫也是，棄守民主選項，跟著中共「反台獨」，殊不知「台獨」的定義是由中共決定，馬朱等人高喊反台獨，傷害的是依照自由憲政秩序運作的中華民國政體，而不只是蔡政府。

有人為了生意，為了買辦利益，甚至沾點政治甜頭，就委身給北京政體，歌頌中國的偉大，忘了一黨專政的當代中國，誰都不比黨大，誰都要聽黨的話，「一個中國不過是共產黨集權統治的口號」，「中華民族不過是共產黨的一件外套」，沒有構築自由民主的法治國環境，沒有自由人生存的空間，中國什麼都不是。

劉兆玄是馬英九任內六位行政院長當中，唯一往來兩岸的所謂「企業界」領袖，推動兩岸交流，促進兩岸融合，這些都很好，都是必須的。但當中共「聯合利劍、環台軍演」，大軍壓境，迫近台灣，中華民國國軍全面應變的時候，這位空軍二級上將之後的前中華民國行政院長碰到中共高幹，為什麼不抗議？

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