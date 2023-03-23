新聞線上》侯朱的天花板和樓地板

新北市長侯友宜是目前國民黨人氣王。（記者賴筱桐攝）

記者陳杉榮

國民黨中常會決議二○二四總統提名採徵召方式產生，有人認為這是為聲勢最高的新北市長侯友宜「量身訂做」，排除趙少康和張亞中等黨內雜音，讓郭台銘參選的問題單純化。但就算敲定提名方式，誰能代表國民黨出馬，一定是侯友宜了嗎？還是沒有人能夠打包票，有政治觀察家就提出「天花板」和「樓地板」的觀察。

賴清德代表民進黨出馬競選下屆總統定於一尊，前台北市長柯文哲「插一腳」參選下屆總統也無懸念，國民黨的變數仍然存在。侯友宜靜待徵召，泛藍陣營風波險惡，他搭得上順風船嗎？朱立倫是馬英九的儲君，他真的斷念了嗎？黨內沒有別的人選了嗎？相信國民黨這一局放到選舉賭盤，賠率還是互有上下，挺侯者擔心翻盤，挺朱者尋找機會，「人才濟濟」的國民黨要角，各有盤算。

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聲勢最高的侯友宜在民調上屬於所謂的「三長四短」，未曾超越四成的安全線。拱侯選總統，是去年九合一選後經由特定政媒釋出，從此「侯侯做代誌」和五年前韓國瑜「高雄發大財」一樣，成為萬變不離其宗的「口頭禪」。勝選黨主席朱立倫就像四年前的吳敦義，寂寞孤單，「爭取非綠選票」、「團結所有力量」，成了朱主席為自己保留迴旋空間的說詞，昨天決定總統人選採徵召，這是朱比吳靈活的地方。

侯友宜的高聲量不代表高支持度。趙少康最近公布的蓋洛普民調，可說「居心叵測」，賴清德搭檔鄭文燦支持度卅六．四五％，郭台銘搭檔柯文哲廿三．五九％，侯友宜搭檔朱立倫只有十八．二三％。趙擺明為郭說話，而侯走下坡也是事實。台灣民意基金會最新民調，賴清德卅六．二％，侯友宜廿四．八％、柯文哲十九％。和趙少康的民調趨勢相類似。

侯友宜除了「侯侯做代誌」的口號之外，他對台灣前途，對美中關係、對東亞地緣政治、對全球局勢發展，從未表態發言。聽說他找了馬英九的智囊蘇起等參詳兩岸政策，這種「請鬼抓藥單」的事，讓人聞之色變。國家大政不應成為總統候選人的「空白之地」，侯友宜自己能踏過這一關？

侯有天花板的障礙，反觀朱則有樓地板的基礎。朱兩任國民黨主席，敗選一次總統，曾任立委、直轄市長、行政院副院長，現在民調「一成不變」，但侯不容易再高，朱不可能再低，朱已經歷殘酷的總統大選，尚未清理的「未爆彈」較少，這是他的「潛在優勢」。侯友宜選總統，未知數還很多，等著看戲的正在等，柯文哲說，「請各位吃瓜群眾繼續看下去」，就是這個道理。

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