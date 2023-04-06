新聞線上》馬英九加味一中大藥散

記者陳杉榮

明年台灣大選的文宣戰已經開打，蔡英文總統出訪過境美國的「民主友邦之旅」，受到中共安排馬英九「民國大陸之旅」的文宣戰分化破壞，乍看某些媒體和網路社群，讓人誤以為台灣還是「馬總統當家」，「一個中國」、「九二共識」的大旗迎風飛舞，蔡英文總統出訪過境美國，則被「恐共症」夾雜「疑美論」所包圍。中共文宣戰做到侵門踏戶，台灣的挑戰確實迫在眉睫。

台灣從威權走到民主，篳路藍縷者眾，「飼老鼠咬布袋」的恩將仇報者也不少，這種人不管學歷有多高，社會地位多崇隆，到美國念過幾年民主書，到歐洲親炙幾年自由風，領過多少年中華民國的俸祿，現在一談起中國，腦中就想到「中國百年國恥」，就浮起虛幻的中國夢，忘記了生養他們幾十年的中華民國台灣，瞧不起這塊兩蔣當作中華民國腳踏板的復興基地，有的人潛意識成為「無給職」的中共文宣員，有的人則成為中共「志願役」的在地協力者。

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如果他們單純是「大中華文化情懷」，當然必須獲得尊重，台灣是多元移民社會，儒家思想和中華文化是構築台灣文明的底色，發揚傳統文化，弘揚儒家思想，是國家社會不可多得的資產。但他們站在中共的立場，歌頌集權政體，攻擊台灣本土，為虎作倀，助紂為虐，這不是「大中華文化情懷」，這是對自由民主體制最大的褻瀆，也是對國民政府兩蔣政權最嚴重的背叛。

馬英九這趟深度「民國大陸之旅」，是中共操作馬英九分化破壞蔡英文出訪的詭計，更是「中共亡我日亟」的代表作。許多藍營人士卻毫無警覺，光是聽到馬英九在大陸說出有如空氣一般的「中華民國」，好像出號外般的喜悅，奔相走告「說中華民國了」，似乎忘了中國的軍事侵略威脅，甚至回頭把砲口對準反共的蔡英文政府。中共找馬英九演這齣，可謂「摸蜊仔兼洗褲」，一舉數得。

不管國民黨總統提名「侯不侯」，別小看馬英九這趟「一個中國」復活還魂之旅，近年來「一個中國」和「九二共識」已是國民黨在選舉中避之唯恐不及的毒藥，經過中共和馬英九的「加味提煉」，一個中國這味「一中大藥散」，將會成為國民黨文宣不可或缺的藥引，中共必然操作在地協力者，再加碼「疑美論」，挑撥分化台美關係，台灣人必須正面迎戰，加以破解！

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