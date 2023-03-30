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新聞線上》別作投降論的溫床

2023/03/30 05:30

前總統馬英九大前天率團到中國祭祖，讓台灣鎖進中國。（美聯社）

記者陳杉榮

台灣真是一個很特別的國度，蔡英文總統昨天率團出訪邦交國，過境美國期間將與美國聯邦眾議長麥卡錫會晤，為的是提升美台關係，讓台灣走進世界；前總統馬英九大前天率團到中國祭祖，說要「振興中華」，讓台灣鎖進中國。而在台灣國際能見度顯著提升，台灣議題國際化的現在，國內的幫閒者大喊「疑美論」、「反戰論」，鼓吹反美論調，挑撥美台關係，包藏投降禍心，分化國家認同。

台灣和中國彼此關係特殊，卻是兩個不同政體的國家。比較中國和台灣的政治制度，再看看「一國兩制」下的香港，黃之鋒、黎智英等民主人士「被國安」關進牢獄的下場，在台灣提出反戰的所謂學者，難道沒讀過書，不識字嗎？這批披著言論自由外衣的統一論者，敢向北京當局爭取自由嗎？還是省籍情結作祟，民族主義夜半驚醒？或許因為他們太仇視民進黨政府，過度幻想中國的偉大復興，所以找盡各種理由對著強化國防軍備的政策唱反調，在美國的保護傘底下生活太久吃飽太閒，不罵罵美帝霸權就顯示不出清高，渾身不對勁。

「疑美論」和「反戰論」都是對國家認同的反噬，國民黨幾十年來的黨國教育，養出一批反對本土政權者，他們長年寄居在民主自由的土地上，卻走上一條虛幻的民族主義道路，反對主權在民，反對自由體制，熱愛長江黃河，歌頌強大中國，但在民主台灣，支持中共獨裁體制實在太丟臉了，主張統一又說不出口，只好以疑美來挑弄，以反戰來包裝。

這類人在台灣本來是極少數，蔡英文推動年金改革提供他們寄生的土壤，退休的軍公教和其家庭因政府立法強制短少他們的錢財，懷恨在心，再理性的思維也拗不過那股怒氣，因為太生氣了，部分軍公教忽然間變成反政府份子，變相成為假訊息最大的出口！「疑美論」就如幽靈般附身，「反戰論」這個夜叉也來插一腳，加上不肖媒體和中共在地協力者蓄意操作，連美國前國家安全顧問歐布萊恩這麼挺台的國際友人，都被斷章取義醜化成「毀台論」者，混淆視聽，搞得台灣好亂！

台灣民主受到國際肯定，中國佈武步步進逼，軍公教是維護國家運作的主力，退休軍公教更是過去鞏固國家發展的功臣。面對中共亡台的意圖，台灣社會必須進化，受到年金改革影響的軍公教，應該放下了！軍公教是全社會最有辨識能力的階層，應該回頭唾棄並反擊分化社會的「疑美論」和「反戰論」。當軍公教在網路社群回擊假訊息，痛擊投降論，台灣的國家安全將獲得鞏固和強化。

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