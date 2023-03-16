新聞線上》別讓法律睡著了

記者陳杉榮

中共近年透過台灣不肖政媒和在地協力者操作認知作戰，已經取得一定的成果，對台戰術更加靈活。昨天宏都拉斯總統宣布將與中國建交，中國國台辦宣布三月十五日恢復台灣白帶魚和竹筴魚進口，就是最典型的兩手策略。中共軟硬兼施，在國際上持續「戰狼」圍堵台灣，對台工作則改採「笑面虎」易容術，繼續溫水煮青蛙，不管王滬寧講過幾次堅定不移爭取和平統一前景，還是習近平一再宣稱兩岸一家親，消滅中華民國的戰略目標從未動搖。

打擊中華民國台灣政府是中共當前的核心工作，挑撥美台關係，操作「疑美論」，是重中之重。本來以台灣的教育和民主化程度，很容易識破中共的陰謀，因為蔡英文政府推動年金改革，部分軍公教對政府仍懷有「奪財之恨」，連帶失去了理智，改變了國家認同；再加上幾十年的黨國民族主義教育，現在六十歲以上的軍公教政媒，掙脫不了民族主義的枷鎖，動輒「省籍情結」作祟，反而成為敵人打擊台灣民主的破口。

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所以當美國識破中共奪台陰謀，積極協助台灣強化軍事防禦之際，部分台灣精英不是挺身「反侵略」，而是回過頭來咬自己、罵政府。他們就好像一九四○年代國民政府在大陸潰敗之際的「民主黨派」，又是反戰，又是反美，滿口和平，漠視主權。俄羅斯入侵烏克蘭，這些人不譴責普廷的血腥侵略，反而譴責烏克蘭總統澤倫斯基，藉機痛罵力挺烏克蘭的美國，說是他們挑釁和壓迫俄羅斯。

回到台海關係，他們忘記了父祖之輩隨著國民政府逃難台灣的背景，刻意忽略中共意圖侵略併吞台灣，顛倒黑白，本末倒置，竟要求台灣政府不要備戰，主張台灣等距美國。羅隆基等民主黨派的殷鑑不遠，「往事並不如煙」，只是要讓中華民國化成煙塵。

這些人有的自甘作為中共的馬前卒，有的成了中共的走卒而不自知。中共文武夾擊，內外進逼，有了過去對付馬英九政府的經驗，深知若能讓民進黨政府疲於奔命，台灣再次政黨輪替，未來對付國民黨當局，將易如反掌。也因此，操作「疑美論」更加用勁，反正台灣有的是言論自由和新聞自由，天天在各網路社群散佈「台積電被掏空」、「美國毀台論」，不必負法律責任。在地協力者和收費網紅，每日口誅筆伐台灣當局，斗內金照收，爽日子照過，台灣似乎進入無政府狀態。

執行法律，打擊犯罪，是主權國家伸張正義的積極作為，司法機關對於侵害國家法益的犯罪，尤其是境外勢力和在地協力者的犯罪，絕對不能姑息，言論自由不是叛國賊無條件的保護傘，國安法和反滲透法不應成為具文。最高檢察署針對明年選舉，成立「防止境外勢力介入選舉聯繫平台」和「中央打擊選舉賭盤聯繫平台」，務必嚴謹蒐證，讓犯罪證據說話，不要讓法律睡著了，要讓法律保護自由民主制度順暢運行。

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