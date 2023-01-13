記者莊榮宏

電影「海底總動員」裡的小丑魚「尼莫」，勇敢獨立，追求自我。真實世界中的小丑魚則是人見人愛，可惜的是，總有壞壞魚想要吃掉牠。

幸好小丑魚有好朋友海葵，海葵住在珊瑚礁，全身長滿觸手，每一支都能發射毒刺，若被螫到，輕則痛得哇哇叫，重則休克，成為海葵的點心；只有小丑魚，身上分泌很厚的粘液保護，不會被螫到，當壞壞魚攻擊，小丑魚就鑽進海葵的懷抱，壞壞魚不敢靠近，只能氣得罵罵號。

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小丑魚會幫海葵清理寄生蟲、壞死組織、廢棄物，海葵提供保護，小丑魚則幫海葵保持衛生，彼此獲利，這叫「共生」。

台灣就像愛好和平的小丑魚，一心要併吞台灣的中國則是壞壞魚，至於對台提供軍事援助，阻撓中共吞掉台灣的美國，當然就是海葵了。

台灣和美國，就像小丑魚和海葵，是共生的互惠關係；中國對付台灣，則像壞壞魚對付小丑魚，是掠食者和被掠食者的食物鏈關係，台灣自然親近美國而遠離中國，這還用說嗎？只是中共和它的同路人比壞壞魚可怕多了，因為它們會騙人，說什麼美國把台灣當作棋子，不要相信美國。但這些話都是謊言，台灣人如果誤信而脫離美國的保護，就會像小丑魚游出海葵的懷抱，一旦被壞壞魚吃掉，後悔也來不及。

海葵是壞壞魚的眼中釘，美國則是中共的肉中刺，中共於是醜化美國，抹黑美國的動機，煽動台灣人不要相信美國，我們常聽到的「疑美論」、「棋子說」，就是中共離間台美關係，慫恿台灣人疏遠美國的詭計。

為了達到目的，中共和同路人運用網紅、抖音、影片、社群媒體、親中媒體，大肆傳播似是而非、倒因為果的訊息，對台灣展開排山倒海的「認知作戰」，我們如果中招，台灣就不保了。

如果壞壞魚告訴小丑魚「你不要相信海葵，它只是利用你來和我對抗，把你當成『棋子』而已」，小丑魚會笑破肚皮，還會反嗆壞壞魚「你不要瞎掰了，因為有海葵，我才保住命，我從它身上得到的是無比珍貴，而我付出的只是微薄服務，若要說棋子，應該說海葵是我的棋子才對啦！」

九年前，芬蘭訂出「媒體素養教育」的目標，並教導學生如何辨識假訊息。在亞洲，中共對台的認知作戰已是無孔不入，全世界遭受中共認知攻擊最猛烈的國家就是台灣，身處重災區的我們更應該見賢思齊，從兒童教育做起。

家長和老師應該把「小丑魚、海葵和壞壞魚」的故事說給孩子聽，幫他們建立正確認知，保護他們不被洗腦和誤導，只有搶救下一代，台灣才有未來。

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