新聞線上》不可輕縱假訊息犯罪

記者陳杉榮

近日網路傳出資深藝人楊烈病逝，楊烈無奈出面駁斥，未作法律追訴，但網路世界連人的生死都輕率的編造謠傳，可見假訊息之氾濫，已到無以復加的地步。司法機關對於刑法誹謗罪的追訴審判，向以保障言論自由為基本準則，如今社群平台和通訊軟體滿載造假訊息，輕者毀人名節清譽，重者分化國家社會，成為破壞國家治理的重大議題，不容輕忽，法官未來審判此類案件作罪刑宣告時，千萬不能再以惡小而輕縱。

台灣是全世界遭受假訊息攻擊最多的國家，中共對台資訊戰和認知戰持續不斷，國內在地協力者越來越多，尤其這兩年多來，有心人士利用疫情傳播的機會，散布非常多的假訊息，意圖滋擾社會，製造恐慌，攻擊當局。最高檢察署及各級檢警機關，深感事態嚴重，積極偵辦謠言，避免蠱惑人心，造成社會動盪。「刑法」、「傳染病防治法」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、「社會秩序維護法」等法律，均有相關規範。可是檢警機關積極偵辦，法院審判機關照樣輕縱。

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舉例言之，以出征反華和台獨份子為名的中國網路社群「帝吧」，其在花蓮的佈建男子尹垣程及其中國裔配偶劉慧，以假帳號散布防疫不實資訊，花蓮地院僅判處尹男有期徒刑三個月，判處劉女拘役四十日，緩刑兩年，得易科罰金。據調查，尹男曾赴中國接受網軍訓練，這是「叛國行為」，法院如此輕判，置積極偵辦犯罪的檢警人員尊嚴於何地？這不是以司法放任中共繼續騷擾台灣社會嗎？

台灣的政黨競爭糾結國家認同問題，認同錯亂者是境外勢力見縫插針煽風點火的對象，是散布假訊息的最佳媒介，他們被利用而不自知，甚至以為自己是正義的一方。今年九合一選舉期間，假訊息更是透過各種通訊軟體，快速與大量傳播。有辯護者稱，在網路與自媒體發達的時代，必須避免以司法限制言論自由，不能使公眾不敢評論政府的各項施政，若是對言論加以管制，將沒有補救方式。此等論調站在保障言論自由的高度發言沒錯，但若助長假訊息傷害國家社會，恐非保障言論自由的憲法意旨。

防範假訊息的攻擊，除了提高人民的資訊辨識度，還須強化檢警機關的偵辦能量，法院在「法定刑」的規定下作出合宜的「宣告刑」，更是重要，審判此類案件不可濫用刑法第十六條「不知法律」和第五十九條「憫恕條款」，不能一再姑息犯罪，以維護民主國家的法治價值。

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