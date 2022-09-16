新聞線上》確診不吃藥？

記者莊榮宏

老弟，我確診了。

一位舊識傳來訊息，他剛看過醫生，也領了藥，我回：祝您早日康復，不一定要吃藥。

他很生氣：病毒在傷害我的健康，你卻說不一定要吃藥，是想害死我嗎？

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老哥別怪我，我是學您最崇拜的柯文哲講話。

他說了什麼話？

柯匹昨說「保台不一定要抗中」，這話若成立，那確診當然不一定要吃藥。

朋友愣住。

我問他，是誰對台灣又射飛彈又封鎖？「中國」。

是誰家戰機騷擾台灣又穿越海峽中線？「中國」。

是誰自稱「台灣是它的一部分」？「都是中國，但這和我確診何干？」

倘若我再問世界上只有誰想要併吞台灣？您一定回答「中國」，中國正在危害台灣的國安，就像病毒正在危害您的健康，保台當然一定要抗中，柯匹卻說「不一定」，照他的邏輯，那「確診當然不一定要吃藥」，老哥生我的氣，不如去問您的柯市長，他是什麼鬼邏輯？

舊識為之語塞，斷了訊息，不理我。

中國脅迫鄰國，舉世皆知，柯匹卻因意識形態而胡言亂語，他最被詬病的不是市政排名後段班，而是賣力散播邪說；黑熊學院開的全民國防課程，堂堂秒殺，「抗中保台」已是全民共識，柯匹卻「不抗中」而肖想「保台」，依他所言，那就只剩「投降」一途。一旦投降，享受自由慣了的台灣年輕人，勢必被裝船送往新疆，關進勞改營接受中共洗腦教育，直到自由的念頭被徹底「清零」才能重返社會。柯匹年已六十，但台灣年輕人還有大好未來，豈能跟著他走向懸崖？

再分享一個故事。

庭園開滿了花，美麗妖嬌，各領風騷，卻有一朵花被黑袋封住，眾欲欣賞，卻不可得，紛紛打聽，此花何如？

此花，花容美麗，花香四溢，經風雨而不謝，歷霜雪而不凋，忠貞堅韌，乃花中之花。

既是好花，為何被封？

全因某暴發戶覬覦其美，垂涎其芳，意欲獨佔，不與人享，竟仗財勢，強行密封，致大眾無緣一親芳澤。

有不平者動手拆封，一看，果真國色天香，再問花名，始知叫作「台灣」。

埔里佳麗高曼容代表台灣參加亞洲環球小姐選美，卻遭中國阻撓而無法與各國佳麗同台競艷，淚灑當場，她的遭遇就像一朵美麗的花，因外力施壓而難見天日，也正是台灣因中國打壓而在國際上舉步維艱的寫照。

柯文哲曾比喻自己「在人生花園中，醫生是園丁，雖不能改變四時運行，卻可盡力讓人生的花朵更燦爛」，說得頭頭是道，但當台灣這朵太平洋婆娑之花，遭中共打壓而無法展現燦爛時，他卻說「保台不一定要抗中」，倘若讓這廝當上總統，台灣還能剩下多少燦爛？

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