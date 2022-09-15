新聞線上》陳時中與柯文哲

記者陳杉榮

這次台北市長選舉，陳時中、蔣萬安、黃珊珊，號稱三足鼎立，柯文哲的角色則很特殊，他既是黃珊珊參選的影武者，又常和陳時中拚聲量，儼然是第四位參選人。但請別小看柯文哲，他左右首都選局的動能，遠遠超過蔡英文和朱立倫兩個黨主席，越到最後關頭，柯文哲的動向越是關鍵。

陳時中以防疫指揮官之姿下場，全黨寄予厚望，希望他成功當個「復仇的王子」，奪回曾經執政的首都。參選腳步較晚，加上沒有選舉經驗，阿中的起步有點踉蹌；國民黨則是拿他當作主要對手，專在過去的防疫措施中「雞蛋裡挑骨頭」，這兩年多來已經在立法院講到臭酸的防疫話題，現在都當加熱過的大餐，一盤一盤端上餐桌，盛情招待阿中。

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國民黨拿防疫打陳時中是正確的戰術嗎？會增加蔣萬安的票嗎？應該很難。藍營傳統支持者看不到一位成熟幹練的蔣萬安，看不到國民黨擘劃具有可行性的市政藍圖，再度對選情感到冷漠。而且大多數國人都有體會，這兩年來若無陳時中率領的防疫團隊戮力以赴，台灣的疫情會很慘重。躲在防疫保護傘底下的藍營政媒，現在大罵陳時中，顛倒黑白，徒增厭惡，不可能獲得大多數選民的認同。

就拿最新疫情數據來說，三億三千萬人口的美國，九千五百萬人確診，一百零五萬人死亡。若依美國的數據，換算人口比例，台灣推估死亡超過七萬人。事實上，二千三百萬人的台灣，五百八十萬人確診，一萬零三百人死亡。染疫死亡，人間至痛，防疫疏漏當然必須改進，但絕不是藍營說的那麼不堪，陳時中有責任對防疫政策說清楚講明白，但不能把帳都賴到他一個人頭上。

柯文哲支持黃珊珊，本就有意拿黃參選來操兵，繼續經營他的總統夢。柯的人格特質，非常貪戀聲量，牙醫師阿中的防疫成績，一直堆高他不滿的仇恨值，藉由黃珊珊和民進黨打一架，就在眼前。一旦柯越高調，黃就越無自主性，所有對柯的反作用力，都會打到黃珊珊身上。選戰最後關頭，要是走到「柯文哲對決陳時中」這一步，被激怒的綠營支持者都會自主動員站出來，藍營早已意興闌珊，蔣萬安會邊緣化，黃珊珊的棄保空間會更加受限。

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