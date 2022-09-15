胡，怎麼說》風逆行、子彈轉彎！張善政打臉蔣萬安、柯文哲過度相信陳時中？

風向會逆轉，政治子彈會轉彎！政客隨便開槍掃射別人，固然一時很爽，但是，當子彈大轉彎了，回頭打到自己、自己人、同黨同志時，他們又是另一種面目，就是厚臉皮、賴到底，甚至擺出一副「死豬不怕開水燙」的樣子:政客就是說謊不負責，你奈我何？

以下就列出幾件子彈轉彎、風向逆轉的例子:＿

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1，張善政主持承包的農委會5736萬元研究專案被指控涉抄襲，他昨天以合約的「保密條款」自保、不願對被指抄襲之事說明白，還引「契約精神是法治社會的基石」金句，為自己辯護。

對照上個月時，蔣萬安、朱立倫、柯文哲等藍白兩黨政客，都強烈指控陳時中任衛福部長兼防疫指揮官時，疫苗採購黑箱作業，政治施壓逼迫政府公布和疫苗生產廠商簽的合約及單價。政府則以疫苗採購合約的保密規範必須信守、我國如果失信，則未來疫苗採購將更難重重回復。

的確，「沒有保密就沒有合約、沒有合約就沒有疫苗」，但未來這些採購合約、預算執行後，政府在當年度結束後都必須在結算中詳細提報審計部，審計部審核的結算審計報告，必須提報立法院審議。依民主程序運作，不可能黑箱、不可能不受監督，更不可能像藍白黨造謠的所謂疫苗合約封存30年不敢見人、政府以保密為由搞黑箱云云。

但是，張善政現在拿來替自己辯護的「契約精神是法治社會的基石」、保密條款等，就是蔣萬安、朱立倫、柯文哲等嚴厲指控政府不公布疫苗合約內容、單價的藉口。今天張善政如果可以用曾被藍白批判為政府遮羞布的理由當自保藉口，那麼昔日蔣萬安、朱、柯等對陳時中的指控，就全都是錯誤的、烏龍的，張善政剛剛好打臉蔣萬安、朱立倫、柯文哲！

何況，我國政府與疫苗生產廠商（莫德納、BNT、AZ等）採購合約，和張善政主持承包農委會研究專案合約，兩者有很大的不同，一個是政府商業採購、一個是專案研究，疫苗採購關係各廠家競爭，合約要求保密是日常，但張善政主持承包的政府研究案，是在提供政策建議，必須公開檢視，不是軍事機密、也不是高科技，而且過了10以上了，保什麼密呀?

尤其，蔣萬安擔任立院疫苗資訊調閱小組召集人並主持會議時，曾決議疫苗採購的公文部分敏感內容不宜公開而予以遮蔽，現在為了選舉，怎麼跟著朱立倫等炒作就變了樣?他不只是挨張善政的一大耳光，更自己連打自己臉、打的臉好腫！

2，黃珊珊稱，北市府自己刪掉自購疫苗的28億元預算，是因「我們過度相信陳時中」。北市府決定刪這筆預算，決策的當然是柯文哲，因此，她的意思就是說「柯文哲過度相信陳時中」，除非太陽打西邊出來，否則她這個話你能信嗎？台灣對抗COVID-19兩年多以來，柯文哲幾乎事事都和陳時中唱反調、對著幹，何時相信陳時中了?更遑論過度相信了!

柯文哲向來自以為防疫他最強、更比陳時中強多多，雖然大多數人認為相反，事實上柯文哲防疫執行力真的沒半撇、吊車尾，乍看「柯文哲過度相信陳時中」這說法，令人以為難道這是柯幡然悔悟、向陳時中認錯的道歉文嗎?其實，黃珊珊這話，只是為自己和柯文哲錯誤的決策卸責、歸咎陳時中而已！

回顧去年5月起那波嚴重疫情，台北市及新北市最爆發，當時全球都在搶疫苗，韓國、新加坡、泰國、紐澳、歐盟等都曾使出各種手段搶疫苗，柯文哲和藍營的雲林、南投、台東、花蓮等縣長都喊要自購疫苗，其實都只是虛幌幾下而已，都沒真正出手，也無從出手，到最後的採購實績全掛0!接近去年底時，疫苗供應量足夠了、疫情也大落下來，自購疫苗秀過了，就收手了，如是而已，不料現在疫情再起，柯黃等又拿著虛晃一下的自購噴口水罵陳時中吧了。

3，藍白吹起不管事實不是如此就是狠批「陳時中擋疫苗」的邪風。回顧去年五月疫起之時的氛圍，台灣因遭中共阻擋以及國內藍白黨炒作要疫苗等因素，缺疫苗、需疫苗、搶疫苗，執政的民進黨政府就如咽喉被勒住，簡直要捉狂，這是關係政府統治效能的大問題，如果問題再惡化，民進黨政府可能倒台，台灣社會更恐陷入不安。

當時，蔡英文政府使盡渾身解數、所有方法、可用管道，就是要取得疫苗，一方面是全力搶購（朱立倫當時也曾呼應，再貴也要買來給人民），一方面是尋求外援。駐日謝長廷、駐美蕭美琴、駐德謝志偉等大使、代表都接到訓令，要動用各種關係協助取得疫苗，美國、日本即時救援台灣疫苗莫德納、AZ各數百萬劑，連捷克、斯洛伐克、立陶宛等都贈疫苗給急需疫苗的台灣。

搶購方面，除了原有的管道洽商，台積電、鴻海/永齡基金會主動表示要捐疫苗，那時還傳出劉德音、郭台銘用商業夥伴及交情關係，洽商BNT疫苗公司最高層，希望早些買到疫苗，並且發生了效果。

在當時的氣圍下，擋疫苗就是擋台灣，就是擋民進黨繼續執政之路，陳時中或誰敢擋疫苗?那個能擋疫苗?那是將民進黨執政地位往死裡送的事，誰敢甘冒大忌?那種害民進黨全黨又害台灣的事，陳時中等肯定100%是不會做、不能做、不肯做的事，只有藍白紅政媒網才會想方設法搞害民進黨又害台灣的勾當!

4，藍營人士還搞出擋疫苗案外案的被稱為「傻B」級假新聞，說什麼郭董為了買BNT疫苗，竟被黨政高層逼簽放棄2024年競選總統承諾書。「人深藍、腦必殘」這款代誌真的是這樣來發生嗎?他倆傻B，你若相信1%，或者轉傳帶風向，那你也成了傻B族+1了。

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