胡，怎麼說》藍白軍重炒誑語妄言批陳時中擋疫苗，只是再度自打兩張爛白嘴！

「出家人不打誑語」，慈濟基金會執行長顏博文日前談去年採購疫苗的秘辛時，卻大打誑語，他算不算是出家人呢？其實，佛門在家修行的居士五戒中，「不妄語」就是「不打誑語」，就是不說謊話、大話、吹牛的話。顏博文在這個時候、講這些不是秘辛、和事實差很大的所謂「秘辛」，讓藍、白兩軍藉顏博文的慈濟名號，大肆炒作批判陳時中擋疫苗，這不叫打誑語什麼才叫打誑語！？這不叫妄語什麼才叫妄語！？

藍白此時為了選舉，藉機重炒老話題當政治攻詰工具、批判陳時中任衛福部長兼防疫指揮官時「擋疫苗」，只是自己再打自己的兩張「爛白嘴」而已，不會有效果的！至於顏博文及慈濟的打誑語，那就「自已造業自己當」了。

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陳時中領導政府防疫國家團隊時，有沒有曾經「擋疫苗」?回顧兩年多來的防疫歷程，我看自然是「有」的啦！但是，要先看的是:為何而擋？為誰而擋？

1，為人民的健康而擋劣質疫苗。

他擋住了中國產製的科興、國藥兩家疫苗強銷台灣。去年五月起的那一波武漢肺炎（COVID-19）疫情來的猛烈，當時台灣因中國的阻撓，採購疫苗不順利，一狗票藍白紅政、商、媒等可歸為「匪類」者，趁台灣最短缺疫苗的當時，擴大炒作「給我疫苗、否則免談」，直接間接、或明或暗的政治施壓台灣政府，更大秀「先送再買」統戰手法，企圖將中國產製的劣等疫苗強銷台灣。

這個企圖如果成功了，那些吃兩岸的政商媒匪類仲介者既可大賺佣金，更幫中共統戰台灣立功，可謂一舉兩得；中共則既鎖住台灣疫苗來源、又掌控了台灣的疫苗及防疫，可謂一石兩鳥，但都被陳時中等政府團隊擋下來，以致含恨至今！並在選舉時拿出來炒作、藍白合力打擊陳時中的選情，做政治報復！

其實，當時陳時中等政府防疫團隊，都未真的出手阻止科興、國藥疫苗，但是，科興及國藥如要進口台灣，必須向台灣政府申請取得緊急使用授權（EUA），這是獨立主權國家的權利行使，中國不承認中華民國台灣的主權，因此無法申請，加上那兩家疫苗在亞、非、南美等國的使用經驗，效果實在太遜咖，因此台灣雖有人想的要命，但無人敢代理真正向政府申請EUA。

2，他也擋住了上海復星集團藉取得代理BNT，一方面企圖要把中國包裝、中國運送、中國代理、中國授權、中國控制的商品名為「復必泰」的BNT疫苗，銷來台灣，讓台灣等同香港，藉疫苗大搞統戰；二方面又是藍紅政商媒等匪類人士可大賺復必泰銷台的佣金；三方面上海復興集團可藉疫苗統戰台灣成果，向習近平邀功，希望習大能夠許可BNT疫苗（復必泰）能在中國獲緊急使用授權（EUA）。

但是，這個事涉兩岸的三方面圖謀詭計，因蔡政府因應有方，陳時中等力守防疫最前線，三方面之謀因而被擋全部落空，三方面相關人等的企圖全部落空（復必泰在中國沒獲EUA，不能使用，只有港澳在中共中央授權下特許），他們更是含恨至今!



回顧去年台積電、鴻海/永齡基金會、慈濟各捐500萬劑BNT疫苗的過程，政院前晚的5點說明，講的十分清楚，表明政府絕無阻疫苗採購，並全力配合，提供免責承諾、發給EUA。可注意的是時序，台積電、鴻海/永齡基金會在2021年6月1日、10日分別提出各購贈500萬劑疫苗給政府，並與BNT原廠談好原廠製造、原廠包裝（不能改包裝為復必泰）、原廠出貨、原廠直送台灣等條件，慈濟則是在6月23日提出欲捐贈500萬劑，經政院協調併同台積電、鴻海/永齡基金會作業。從過程來看，慈濟等於是搭便車，雖然善心一樣大、並無等差。

再看顏博文講的所謂秘辛內容之「慈濟人先進貨機貨艙拆布條，政府才願簽收」等語，經查應該不是事實，當時首批疫苗是台積電訂的，由於復星集團搞小動作，違反契約，在疫苗外箱上披著其宣傳布條，台積電依合約除去。而且，當時的首批，原來是要供應中國的，但中國不發EUA給BNT，台灣則急需疫苗，而轉運送來台灣，不是顏博文講的那樣。

顏博文打誑語、妄言非事實，慈濟卻發聲明稱顏博文所述內容「均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容」云云，去年去古未遠，事情記憶仍在，當時藍、白、紅政媒網都在製造3真7假的所謂新聞，打擊台灣政府防疫努力，大搞認知戰，難道顏博文及慈濟全都傻傻的相信，直到現在還在信以為真，引用那個時候特定媒體報導的誑語、妄言，並視為道理、真話。

「口業難亡利日增，一因萬果永相承」，修身佛海打誑語，一錯到底不知悔，那就是自作孽、不可活了!

至於去年那時，藍白縣市長揚言要自購疫苗的，包括台北市長柯文哲、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長林明溱等（台北市的柯還像是真的一樣編28億元，卻自己刪成1000元），根本連向衛福部申請EUA都沒有，到頭來自行採購疫苗總計都是0、0、0、0、0...，全部都是唬弄、全部都是誑語、妄言、攏是假的啦。

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