新聞線上》陳時中的三十％

陳時中如何取得年輕人的信任，關係他最後能否出線。如果還是任由黨務系統操縱，把選舉搞成「綜藝大集合」的活動，恐怕連防疫指揮官建立的信賴感都會流失。（資料照）

記者陳杉榮

根據本報最新民調，台北市長選情三強鼎立，民進黨陳時中雖然頂著防疫指揮官的高人氣投入選舉，但並未獲得壓倒性的民調支持，只能保持領先。國民黨參選人蔣萬安一如預料，親和力和爆發力都不足，民調支持度只有小幅領先無黨籍的黃珊珊。柯文哲支持的黃珊珊獲得年輕人的高度支持，後勢不容小覷。

陳時中的最新民調支持度為卅．一三％，這個支持度不算高，而且藏有隱憂。柯文哲兩度當選市長，都是綠營支持，想拿下台北市長要有拿下過半數選票的雄心壯志。姑且不提二○二○年蔡英文連任總統在台北市拿下五十三．六五％選票，回顧一九九四年陳水扁當選第一屆民選台北市長，得票率是四十三·六七％，就算是三強鼎立，阿中距離當年阿扁還有十三％，這還未必保證當選，因為三組人選必然產生「棄保效應」，效應大小則視選民最後的投票行為決定。

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台北市傳統藍大於綠的版圖，在二○一四年柯文哲當選市長時已然鬆動，二○二○年蔡英文連任總統，更是顛覆傳統，徹底打破藍營鐵票的結構與迷思。這當然可以回溯二○一四年「太陽花運動」，年輕人推翻了首都的黨國體系；二○一六年，很多黨國後裔都是小英的隊友。二○二○年更加傳奇，許多「韓粉」子女，都是鐵桿「英粉」，讓韓粉恨得牙癢癢的，但是又何奈。本報民調陳時中在廿到廿九歲的支持度三人最低，這是民進黨最大的警訊。

一九九四年阿扁選市長，「快樂，希望」，台北新故鄉，春天的花蕊，競選歌曲紅到連趙少康的粉絲都會點播。年輕自信的阿扁風靡年輕族群，鐵桿青年造就了阿扁一族。在國民黨鐵票不再，又有藍白搶票，而且平分秋色的情況下，阿中怎麼取得年輕人的信任，關係他最後能否出線。如果還是任由黨務系統操縱，把選舉搞成「綜藝大集合」、「食尚玩家」的活動，恐怕連防疫指揮官建立的信賴感都會流失，這種節目，適可而止。

蔣萬安支持度廿二．九二％，黃珊珊為廿．五二％，尚未決定者廿三．八二％，表態支持藍白者超過四成三，這可歸類為「討厭民進黨」的鐵票。蔣萬安有國民黨支持，若支持度無法超過三成，很容易被黃珊珊超車。一旦被超車，最後的棄保不排除出現戲劇性的結果。

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