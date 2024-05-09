自由廣場》花東交通三法 恐毀花蓮在地產業

◎ 陳星宇

傅崐萁不該提案花東交通三法，因為它極可能導致花蓮淨土的破壞。花蓮以其原始的自然景觀和豐富的生態資源而聞名，成為了世界各地旅客的熱門目的地。

然而，這項提議似乎只著眼於加強交通連接，卻忽略了對生態環境的保護。這可能導致大規模的道路建設、土地破壞和生態破壞，使得花蓮失去其原有的風貌和獨特的自然價值。

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其次，這些提議可能成為一場燒錢無度的行動。這些計劃需龐大的財政投入，包括道路建設、交通設施和相關基礎設施。然而，這些龐大的開支是否能夠帶來相應的經濟效益和社會效益仍然存在疑問。花東地區的人口相對較少，旅遊業雖然發展迅速，但是否能夠支撐如此大規模的交通建設仍然是一個未知數。如果這些提議只是為了政治宣傳而不經濟實際的考量，那麼這將是對納稅人金錢的浪費。

再者，傅崐萁的提議缺乏對當地居民和社區的充分考慮。交通發展計劃應該是一個民主參與的過程，需要與當地居崐民和相關利益相關者進行深入對話和協商。然而，傅崐萁的提議似乎缺乏對當地意見和關切的重視。

這三項提案若通過，不只對花蓮的環境造成影響，也使得來此觀賞自然環境的外地人減少，進而削弱未來的觀光產業。在此，我想呼籲民眾黨，做一點對台灣民眾及大家的後代真正好的事，讓我們的環境可以維持下去，而不是為了數年後短暫的交通便利犧牲掉長久的自然環境，況且，沒人知道未來會不會因為天災而導致這項燒錢的建設中斷？

（作者是台北市民）

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