晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》我不敢看 財團特助當市府局長畫面太美

2024/05/08 05:30

◎ 陳建志

前台北市長柯文哲任內的都發局，放寬京華城改建案容積而引發是否圖利威京集團的質疑，柯任內都發局長、現任工務局長黃一平，六日在北市議會接受議員游淑慧質詢時，坦言曾任中華工程（中工）董事長特助，面對是否應全面迴避相關業務卻欲言又止，稱「我比較沒有注意到…。」有趣的是，公務員服務法針對離職後不得擔任職務直接相關職務，對於「回鍋」卻較無規定，但正如游淑慧所質疑，難道開會時要迴避，批公文時不用迴避？

俗稱旋轉門條款公務員法第十四條之一，是為維持公務員公正廉明的重要公益，維持政府威信，重點在避免人員流動，使企業獲得不公平的機會與利益，而影響公共利益。直言之，要避免有人以公謀私，京華城、北士科案太多不合理與「開特例」的斧鑿痕跡，早在當年就被議員質疑，卻直到近期才引發討論，誰知還有多少「怪怪」的舊案躺在市府政風處抽屜裡。

高階文官不會不知「旋轉門」條款的巧門，舉凡，只管公務員離職後職務，不得擔任董事、監察人、經理、股東、顧問等職，「特助」是否包含在內有爭議。難堪的是，銓敘部函釋說明「職務相關」，如「原服務機關與該營利事業有營建承辦本機關或所屬機關之工程，或採購業務關係（包括研訂規格、提出用料申請即實際採買）之承辦人、主管、正副首長」。這正是為營建與採購事業做出解釋，又皆是都發局、工務局主要業務。

中工、中石化同屬威京集團，除京華城爭議外，第一果菜、魚類批發市場改建預算追加，承攬廠商亦是中工，其他公共住宅統包、捷運工程、都更整合業務、社宅管理等，從百萬、千萬到上億標案都可見中工的影子。都發局長、工務局長一職，由曾任中工董事長特助的黃一平擔任，是否合乎社會觀感？

尤其，中工因空軍北市營區改建工程行賄前空軍少將張大偉一案，二○二二年判決，董事長、總經理、董總辦公室主任皆遭判刑。該案雖未遭行政機關列為拒絕往來廠商，限制參與政府採購法標案。但高階管理人涉入行賄並遭判刑是事實，同公司的特助擔任台北市的都發局、工務局長，套一句鄉民的話「畫面太美，我不敢看」。

（作者是媒體工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書