自由廣場》我不敢看 財團特助當市府局長畫面太美

◎ 陳建志

前台北市長柯文哲任內的都發局，放寬京華城改建案容積而引發是否圖利威京集團的質疑，柯任內都發局長、現任工務局長黃一平，六日在北市議會接受議員游淑慧質詢時，坦言曾任中華工程（中工）董事長特助，面對是否應全面迴避相關業務卻欲言又止，稱「我比較沒有注意到…。」有趣的是，公務員服務法針對離職後不得擔任職務直接相關職務，對於「回鍋」卻較無規定，但正如游淑慧所質疑，難道開會時要迴避，批公文時不用迴避？

俗稱旋轉門條款公務員法第十四條之一，是為維持公務員公正廉明的重要公益，維持政府威信，重點在避免人員流動，使企業獲得不公平的機會與利益，而影響公共利益。直言之，要避免有人以公謀私，京華城、北士科案太多不合理與「開特例」的斧鑿痕跡，早在當年就被議員質疑，卻直到近期才引發討論，誰知還有多少「怪怪」的舊案躺在市府政風處抽屜裡。

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高階文官不會不知「旋轉門」條款的巧門，舉凡，只管公務員離職後職務，不得擔任董事、監察人、經理、股東、顧問等職，「特助」是否包含在內有爭議。難堪的是，銓敘部函釋說明「職務相關」，如「原服務機關與該營利事業有營建承辦本機關或所屬機關之工程，或採購業務關係（包括研訂規格、提出用料申請即實際採買）之承辦人、主管、正副首長」。這正是為營建與採購事業做出解釋，又皆是都發局、工務局主要業務。

中工、中石化同屬威京集團，除京華城爭議外，第一果菜、魚類批發市場改建預算追加，承攬廠商亦是中工，其他公共住宅統包、捷運工程、都更整合業務、社宅管理等，從百萬、千萬到上億標案都可見中工的影子。都發局長、工務局長一職，由曾任中工董事長特助的黃一平擔任，是否合乎社會觀感？

尤其，中工因空軍北市營區改建工程行賄前空軍少將張大偉一案，二○二二年判決，董事長、總經理、董總辦公室主任皆遭判刑。該案雖未遭行政機關列為拒絕往來廠商，限制參與政府採購法標案。但高階管理人涉入行賄並遭判刑是事實，同公司的特助擔任台北市的都發局、工務局長，套一句鄉民的話「畫面太美，我不敢看」。

（作者是媒體工作者）

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