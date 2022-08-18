新聞線上》黃珊珊應打出政黨旗號

記者陳杉榮

年底首都市長這一戰，黃珊珊有一席之地，她究竟要代表哪個政黨參選，受到關注。站在政黨政治、責任政治的立場，黃珊珊若要接棒現任市長柯文哲，責無旁貸應該打出台灣民眾黨的旗號；若要傳承宋楚瑜的政治路線，就應重新打起親民黨的旗號。如果想要藍綠通吃，以無黨籍名義參選，對政黨政治的發展將是一個傷害，因為沒有政黨約束，路線和政策很容易走樣。

從一九九八年代表新黨當選台北市議員開始，黃珊珊的參政史本身就是廿多年來台北市政治的一個縮影。當年這位新秀律師在外省人參政危機感的號召下，投入公共領域，隨後她經歷了新黨的內鬥，離開了新黨。而這個高喊「捍衛中華民國」口號的政黨，就快要變成中國國台辦的附隨組織，「捍衛中華民國」的聲音消失了，反倒是經常掛齒附和中共的「和平統一」統戰，不再是黃珊珊當時熱血澎湃參加的政黨。

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黃珊珊後來加入宋楚瑜的親民黨，同樣是泛藍的政治組合，親民黨沒有新黨族群背負的「歷史包袱」，是投機性格很高的政客集成，簇擁著宋楚瑜等著分配政治資源。曾幾何時，宋省長由盛轉衰，參選總統和市長連戰連敗，「宋省長」成了「萬年宋主席」，樹倒猢猻散，很多人摸黑回到國民黨，黃珊珊可是不離不棄，並未離開。直到二○一九年四月宋楚瑜訪問中國，被中共官媒表態支持「一國兩制」，她才以宋楚瑜的話傷害台灣主權為由，請辭親民黨文宣部主任以示抗議。

二○一九年十月黃珊珊接任台北市副市長，正式成為柯文哲團隊的重要成員。以她的能力，在市政業務之外，原應發揮更多功能，但她不是台灣民眾黨的黨員，或許在親民黨時期對「萬年宋主席」見怪不怪，因此她對民眾黨柯氏「一人政黨」沒多作批評，也罕見對柯黨成員的濫權置喙。黃珊珊的獨善其身，柯文哲越顯跋扈，民眾黨的政黨形象未見提升，非常可惜。

黃珊珊副市長風評不惡，又不像柯投機反覆，接棒參選，對中間選民有吸引力，但一人迎戰兩大黨，這條路不好走！柯文哲是台灣本土派的公敵，民進黨提名的陳時中有鐵桿綠力挺，綠營不會再和柯陣營搞棄保。國民黨則將奪回首都當作二○二四的前哨戰，蔣萬安最後會使勁和陳時中捉對廝殺，她要拿到國民黨的鐵票並不容易。從政就是如此，既然要選，就應坦蕩磊落，建議黃珊珊打出政黨旗號，接受政黨政治的檢驗。

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