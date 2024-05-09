社論》「台灣關係法」只有下限沒有上限

「台灣關係法」（TRA）歷經四十五年，現實作用越來越彰顯。（示意圖，路透檔案照）

「台灣關係法」（TRA）歷經四十五年，現實作用越來越彰顯。但有人認為，它已無法完全適合現況需要，應可妥予修舊法、立新法，最新舉動是跨黨派議員，分別在參眾兩院提出強化美台軍工業合作的「台灣安全法」；但也有人認為，該法已留下足夠空間面對地緣政治變化，條文涵蓋範圍廣，無修訂必要。而在過去幾年，拜登對台政策的積極作為，早已超越「台灣關係法」文字，台美軍事交流也逐漸檯面化。儘管如此，拜登政府的「一中政策」調整，似乎仍趕不上中國挑戰的加速。

日前，美國國家情報總監海恩斯在參議院軍委會作證：「我們首次見到中國和俄羅斯在台灣問題上進行聯合軍演，並意識到這（台灣）是中國必然希望俄羅斯與其合作之處。我們也認為他們沒有理由不合作。」國防情報局長克魯亦稱：五角大廈已在調整印太地區的部隊結構及規劃，以納入同時對中俄兩線作戰的想定。「台灣關係法」，乃是尼克森時代「聯中制蘇」、「捨蔣就毛」的產物。如今，「聯中制蘇」變成「中俄合作無上限」，下層建築發生動搖，上層建築豈能不動如山？

請繼續往下閱讀...

幸而，「台灣關係法」，就當年來說，確屬思慮周密、高瞻遠矚，維持了「北京代表中國／台灣地位未定」的彈性空間。別忘了，那是台灣爆發「美麗島事件」的時代，「茲此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標」，該法第二條第三款立刻便派上用場。當年，即使尼克森、卡特對中國一頭熱，參眾兩院多數議員卻珍視「不沉的航空母艦」。一九七九元旦，中美正式建交後，三月廿八、廿九日，眾議院、參議院分別通過「台灣關係法」，法案內容比行政部門原先的提案更為友好台灣。對台灣始終存有偏見的卡特，顯然並不滿意國會之掣肘，而退還復議幾乎不可能翻案，故拖到四月十日的憲法最後期限才予以簽署。現在的拜登毫不猶豫簽署友台法案，當年的卡特卻心不甘情不願。此所以，大家記得投贊成票的參議員拜登，不會提及卡特的名字。

紀念該法四十五週年，歷史現場更加清楚：「美國一中政策」看台灣，「台灣關係法」是下限而非上限！之後，隨著台灣民主化、本土化，以及近年地緣政治變化，下限不斷水漲船高。可是，也要清醒認識到，當年與當前的差異，改變的是台灣由威權到民主、中國由友好到敵對，不變的則是美國利益總是最終目標。談到這一點，「疑美派」很不以為然，批評美國只是利用台灣、利用中國。其實，國際政治有其現實，各國無不為自己的利益打算，眉角在於平衡操作，令所獲大於付出。我國若干邦交國來去，在兩岸之間左右逢源，關鍵無非也是利益，撥開主觀情緒視之，可以說是「國之常情」。

話說回來，「台灣關係法」之於美中三個公報，形成美國應對台海不同情況極富彈性的政策工具，不得不令人由衷佩服，由行政、國會構成的美國政府，對於該國的國家安全環境塑造及國家利益維護增進，背後有「國安智囊建制」扮演著沉默艦隊，他們分佈在政府部門、智庫、協會、大學乃至媒體、企業。針對不同議題、時局，秉持科學方法、數據分析，將情報、資源、理論等交叉辯論，而結論、建議傾向之不同，不影響一致追求的國家利益。從而，「台灣關係法」有其可守可攻的獨到之處，上海公報、建交公報也有其不失立場的用心，而八一七公報之失，彌補以六項保證。凡此，雖非萬無一失，相形之下，我國的「國安學」實屬落伍。

兩年前，台積電首創招募具備政治經濟背景的商業智慧分析師，主要研究美、中、台的關係，進行政經情勢分析，整合影響IC供應鏈的政經變化相關新聞、報告與網路論壇。但願更多企業仿效，宏觀台灣所處大局，降低盲目錢進中國、缺乏風險管理之偏。而朝野政黨，目前各有水準不一的政策研究，卻缺乏國家利益的最大公約數，遂有「反國家利益」之言行。中國機艦侵擾我國常態化，此岸卻有北京隨傳隨到的在野統戰工具，還有在野「愛國者」控制的「類香港立法會」，遑論若干媒體自甘「姓黨」，形成一種特殊的「在野獨裁」奇觀。「國賊」諸法無我，豈只妨礙台灣的國家利益，連盟友的利益也有遭殃之虞。就此而言，作為美國國內法的「台灣關係法」，竟成了太平洋彼岸台灣的照妖鏡，二三○○萬頭家不能不深加儆醒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法