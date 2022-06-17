新聞線上》科長為何朗讀

柯文哲遷怒議員所顯露的道德缺陷，包括護短、包庇、顛倒是非；尤其他聲稱「若不保護公務員，我不配做長官」，宛如黑道老大對落網小弟展現的江湖道義，在民主議會赤裸裸展現柯氏幫派文化，這才令人毛骨悚然。（資料照）

記者莊榮宏

英國女星凱特．溫絲蕾以精湛演技奪得奧斯卡最佳女主角的一部電影，片名叫作「為愛朗讀」，不過本文要談的不是劇情，而是最近掀起熱議的「科長朗讀」。

台北市政府交通局一名科長，在上班時間匿名上網，勤發政治攻擊推文，另三名市府員工也有相同行徑，柯市府豢養「網軍」的爭議立即飽受抨擊。在議員要求下，這名網軍科長在議會朗讀自己的爭議推文，柯文哲竟大發雷霆，指科長受到羞辱。

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科長朗讀自己的「作品」，市長為何覺得羞辱？

因為科長不是「為愛朗讀」，而是「為罪朗讀」，為自己的網路罪行而讀，他若因而受羞辱，與其說是別人施加，不如說是自己造成，自取其辱。

朗讀本身是中性的，朗讀的內容若有愛，那就是為愛朗讀；內容若有罪惡，就會自慚形穢。所以關鍵在內容，而非朗讀，柯匹遷怒議員所顯露的道德缺陷，包括護短、包庇、顛倒是非；尤其他聲稱「若不保護公務員，我不配做長官」，宛如黑道老大對落網小弟展現的江湖道義，在民主議會赤裸裸展現柯氏幫派文化，這才令人毛骨悚然。公權力若能介入調查，誰知道會揪出多少錯綜複雜的共犯結構，市府內部若淪為蛇鼠一窩，那就不堪聞問了。

這個老大說要保護公務員，他對底下其實是殘暴的。他苛薄寡恩，人稱「苛伯」，他嚴以律人、寬以待己，喜怒無常、翻臉無情，對公務員動輒拍桌斥罵、言辭羞辱，即使人走茶已涼，他也不忘落井下石，最近他連「狗」字都罵出口，賴香伶就被他氣到哭，倘若票選全國「嘴巴最賤市長」，保證他奪冠；這樣一個「糟蹋公務員如家常便飯」的醫生政客，居然自我人設成「保護公務員」的長官，逗笑了許多人。

經由「科長朗讀」風波，人們得知民眾黨員寄生台北市府，這回被揪出的幾個「網軍公務員」，剛好都在民眾黨籍局處首長的單位裡，形成近親繁殖式的「微寄生」 。

柯文哲聲稱繼承蔣渭水的遺志，所作所為卻是親中舔共、悖離台灣價值，昨天，他的心腹放風聲說自己可能參選某都的市長，還刻意把「台灣」掛在嘴邊，這令人警覺，選舉快到了，白色力量為了騙選票，從主子到心腹，見人說人話、見鬼說鬼話，套句柯匹在書上寫的「我們在台灣，常常睜眼說瞎話」，他就是這句話的實踐者。

柯匹曾說，要先落實「民主、自由、法制、人權關懷、弱勢、永續經營」等社會基本價值，才配稱作文明國家，但中國在這六項根本追不到台灣的車尾燈，他卻對中國一味討好；表裡不一、偽善奸巧，是這傢伙最令人看不起的地方。

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