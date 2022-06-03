新聞線上》只看到器官，沒看到人

這次大型兒童疫苗施打站普獲好評，有家長說「幸好有大型施打站，趕緊帶孩子來打」。（資料照）

記者莊榮宏

小孩生病，好說歹說，死也不肯吃藥，爸媽只好緊捏他的鼻子，把藥灌進嘴裡，結果孩子哭鬧不休，對爸媽多有怨言。

最近疫情進入高原期，老人和小孩需要更多照顧，特別在少子化年代，每個孩子都是父母的心頭肉，政府當然要對兒童防疫下最大努力，因此中央在疫情嚴重的北部幾個城市設立大型兒童疫苗施打站，好讓幼兒得到疫苗保護力。

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意外的是，此一造福兒童，讓家長安心的措施，在台北市長柯文哲嘴裡竟成了「白癡」的蠢政策，不領情就算了，還罵聲連連，幾近失態，一點也不體恤家長對兒童疫苗的殷切期待。

幸好中央沒被柯匹嚇退，堅持做對的事，隨著大型施打站運作，兒童打了疫苗，家長安心許多，效果逐漸顯現；今天起端午連假，爸爸媽媽記得利用這三天帶寶貝去打疫苗，才好安心度過疫情。

經過多次經驗，人們察覺，柯匹對中央的政策有「狗聽鈴聲就流口水」的制約式反應，而且反抗情緒激烈，近乎歇斯底里，即使中央政策有利於台北市民，他照樣反對到底。

但這次大型兒童疫苗施打站普獲好評，有家長說「問學校何時能幫孩子打疫苗，學校回答說還不知道」、「幸好有大型施打站，趕緊帶孩子來打」、「若等學校安排，不知等到何時」、「早打早安心」，中央明明做對的事，解家長之憂，卻得忍受柯匹鬧場，也罷，就像前面描述的，中央像做父母的幫孩子餵藥，卻被柯匹這個不肖兒反咬，雖然很無奈，但只要能幫到兒童和家長，一切就值得。

小孩無法體會父母苦心，是出於年幼無知，但柯匹是「媽寶」，理應最懂父母心，而且他已年過六旬，照說不至於無知，但實際行為表現卻是無理取鬧、近乎刁蠻，到底他的心智年齡是幾歲？

經過多次教訓，中央倒也摸索出一套模式，就是把柯匹當作生病的孩子看待，即使被踢打亂咬，也要忍住，不和他一般見識，並堅持做對的事，目標是保護台北市民不會因市長情緒失控而受池魚之殃。

隨著年底選舉逼近，柯氏恐慌症將發作得更頻繁，大家要習以為常，倘若再看到柯匹像頑童般撒野打滾，對中央採取焦土對抗，我們就可以互相提醒：你看，「他又在柯文哲了」，然後搬張凳子，好好欣賞小丑耍寶。

柯匹當醫生，有好幾年只看到「器官」，沒看到「人」；只看到「病」，沒看到「病人」。

柯匹當政客，只看見年底「選情」，沒看見家長「心情」；只看見兩年後的「大位」，沒看見眼前的「黎民」。

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