新聞線上》柯文哲的情緒缺陷

記者莊榮宏

經過一百零八天努力，台灣確診病例前天歸零，不只國人珍視這個成績，國際媒體也稱道不已，認為值得各國借鏡，柯文哲臉書粉專也貼文強調「不只台北＋○，全國也＋○」，但不知為何，後來重新貼文時已不復見「全國」，此一變動，有人質疑柯不敢承認自己是國家，經媒體報導，柯團隊憤憤不平，還指責媒體搞「分化」。

柯文哲情緒控管有致命缺陷，他憤憤不平已非新聞，他沒有憤憤不平才是新聞；一如新聞學說的：狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞。

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前年九月柯去台中輔選，在永興宮被問到當初騎單車一日雙塔是如何辦到的？柯得意地說，並非吃了什麼好料，而是因為「吃了安非他命」。

這位首都市長、台民黨主席親口說的話，被媒體報導出來，居然不認帳，還憤憤不平反過來罵媒體。

這就是柯文哲，想到就說，說了就錯，錯了就賴，賴不過就惱羞成怒，而媒體就成為最廉價的情緒宣洩口。

要說搞「分化」，柯文哲才是高手，而且一次分化三個國家，譬如他前年接受電視台專訪時比喻：美國是銀行，台灣是強盜，中國是警察。

這種比喻根本是不倫不類，再怎麼說，自由民主法治人權四項成果傲人的台灣，怎麼會是「強盜」？

反過來說，野心併吞台灣、稱霸世界、侵騷亞洲鄰國的中國簡直是國際流氓，怎麼會是「警察」？

今年七月，台北市環南市場疫情失控，醫福會執行長王必勝挺進第一線救援，疫情控制後，大家以為柯會聊表謝意，柯卻說，王必勝只是來看看，沒什麼貢獻。

這就不是搞分化，而是過河拆橋，屬於人品可議的等級了。

我國參加東京奧運的成績傑出，柯文哲日前以市長身分與設籍台北的國手視訊，對話內容也被質疑，阿北事前都沒準備嗎？淨問些不相干的鳥事。

「你有女朋友嗎？」「你長得很帥」、「你往演藝圈發展很有前途」、「你拿銀牌可以領補助一輩子，一輩子是到什麼時候？」「你不要看電視，電視都在罵我」。

一般市長會勉勵選手「謝謝你為國家爭光」、「你對國家的貢獻很了不起」、「讓我們相約巴黎奧運再為台灣爭光」，柯匹視訊好幾人，絕口沒提涉及國家意涵的用語，和這次臉書粉專事件有點類似。

對恩人忘恩負義，受批評惱羞成怒，這種人若當上總統，會把國家帶到哪裡？

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