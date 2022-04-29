新聞線上》誰家的狗請牽回去管好

記者莊榮宏

一群老朋友喝咖啡聊是非，席間有人口沫橫飛、自吹自擂，在座突然冒出一句：你能不能「別再柯文哲了？」

全場鴉雀無聲，隔了半晌才有人問：「別再柯文哲是什麼意思？ 」

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那人不慌不忙說：就是「別再馬克宏」的意思，見大家不明白，他解釋「烏俄開戰，法國總統馬克宏表現得極度擔憂，實際卻毫無作為，烏克蘭人很不以為然，於是創造這個詞，對於只會出一張嘴裝忙的人，就酸他『別再馬克宏了』，這還上了國際媒體哩」！

但那是指馬克宏，你怎麼說成柯文哲？

「就『光出一張嘴』而言，柯文哲是有過之而無不及，什麼鬼話渾話屁話，他沒有不敢講的，若論尖酸缺德不負責任，柯匹絕對是祖師級，馬克宏算什麼」，大家噗哧而笑，「柯匹前天說『軟性封城』後，市民人心惶惶，商家憂心忡忡，社會惴惴不安，都怕被他搞到無法生計，他這種低級發言，馬克宏根本沒得比，一定要用『別再柯文哲』才能到位」，眾人點頭「原來如此，高見高見」。

那人卻搖頭說「我識人不明，在柯第一次選市長時投給他，第二次他又驚險連任，以致這個渾蛋危害社會到今天，我對大家深感抱歉」隨即起立鞠躬。

「你說他渾蛋，但他智商有一五七耶」，「渾蛋就是渾蛋，一五七又如何？不就是個一五七的渾蛋」，「也罷，我為渾蛋兩字向各位道歉，但我只是私德差，柯匹卻是『社會公害』，你說誰比較可怕？」

「何況，上海封城，天怒人怨，被整死的比染疫死的多，中共形象大壞，柯匹這時附和對岸要封城，是何居心？」這兩者會不會扯太遠？「不會，柯匹親中舔共是眾所周知，『檳榔柯』不是叫假的，你忘了他曾經比喻台灣是強盜、中共是警察」，這話說到大家心坎裡，紛紛表示「他確實胡說八道，中共根本是土匪，台灣是被害人，怎會是強盜？」

有人想起來「柯匹是不是嗆黨內同志『誰家的狗回去自己管好』，還把賴香伶給惹哭了」，「對呀，柯自己『狗掀門簾全仗一張嘴』，居然有臉罵同志是狗，我看是罵自己罷」，哈哈，「都幹到市長了，還管不住一張嘴」，「萬一被他當上總統，恐怕封城變封國」。

「請大家安靜，這事很嚴重，他故意講封城，讓台灣人聯想到上海，萬一受其煽惑而人心浮動，台灣必亂，這廝真是夭壽啊！」，「利用市長身分妖言惑眾，這傢伙是社會亂源！」，「他這樣有沒有觸犯社會秩序維護法？」

於是大家決定，用「一群台北市民」的名義寫信給台灣民眾黨「誰家的狗請牽回去管好」，但很快就認清這是徒勞無功，只好把寫好的信給扔了。

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