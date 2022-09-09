新聞線上》我管你去死

國民黨主席朱立倫（資料照）

記者莊榮宏

「捍衛戰士」第二集不在中國上映，票房照樣全球長紅，湯姆克魯斯的英雄形象直逼顛峰，近日更獲頒「榮譽海軍飛行員」，成為美國海軍的一份子。誰說藝人一定要看中國臉色？誰說藝人不能愛自己國家？

阿湯哥藉由電影藝術激起保家衛國的熱血情懷，既賺得滿缽滿盆，又贏得影迷尊崇，證明不必犧牲原則，藝人也能有所作為。他的父母流有英格蘭、愛爾蘭和德國的血統，又如何？他效忠的就是美國，從不被迂腐狹隘的血緣所綁架，哪像軟骨藝人，被「人民幣」和「偽民族大義」套製的鼻環，貫穿鼻中膈，像一頭牛被牽著走，搖尾乞憐。

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中國人口比台灣多出十四億，台灣連它的零頭都不到，但前天在印度舉行的U18亞青女籃賽，台灣隊卻能克服先天不利條件，逆轉大勝中國隊，人少又怎樣？只要自己不失志，照樣能贏得勝利，相較於舔共退將、親中政黨和檳榔柯匹，台灣女籃隊員面對強敵的勇氣，足令背骨仔自慚形穢。

朱立倫接受德國之聲專訪卻不歡而散，其中談到兩岸「對話」問題，在此只想說，如果舉辦「與中國共產黨對話比賽」，則全球倒數第一名，非中國國民黨莫屬，這有歷史證明，在國共內戰時期，雙方對話不知多少回，結果呢？結果是國民黨把九百六十萬平方公里的江山斷送給中共，這個面積的概念，是台灣及其所屬島嶼的兩百六十五倍，是的，國民黨締造了敗家的金氏紀錄，倘若這麼大的國土都能敗個精光，那麼要敗掉台灣，豈不是更輕而易舉？這個最不擅長和中共對話的飯桶政黨，老愛搶著代表台灣和中國對話，台灣人怎能放心？

朱立倫始終沒搞懂，台灣人並不排斥對話，而是不放心國民黨代表台灣去和中共對話，尤其害怕兩個中國黨密謀，七談八談就把台灣給談不見，這才是重點好嗎？至於曾被活摘器官傳言困擾的檳榔柯和他領導的民眾黨，也好不到哪裡去。

前天蔣萬安去市場拜票，看見婦人昏倒在地，竟嚇得閃一邊去，這是他畏難苟安的本能，後來想起自己要選台北市長，他才上前關心，遇小事竟如此失態，市民如何相信，面對重大考驗時，此人能帶領市民渡過難關？

柯文哲在議會被女議員問他要不要簽署「拒絕投降書」，不簽就已經立場曖昧了，他居然還爆粗口反嗆「我管你去死」。檳榔柯一心想選總統，以為總統很好幹，卻不知總統肩負兩岸與國防重責，無法逃避中國武力脅迫的挑戰，設若柯匹不幸當上總統，遭遇這個難題時，他會像蔡英文堅守台灣，還是向國人咒罵「我管你去死」？想到這裡，真是不寒而慄。

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