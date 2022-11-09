社論》誰的「期中考試」？

一一二六進入最後三週，依目前態勢來看，並非先前有人預測的「垃圾時間」，合縱連橫，變數仍多。據稱，國民黨中央將推出廣告，訴求這次投票是對蔡政府過去兩年執政的「期中考試」。這個概念，令人聯想到，投票中的美國「期中選舉」，不過，台灣與美國的選舉，情形相差甚遠。

正在進行的美國「期中選舉」，一百名參議員之中，每兩年約三分之一改選，當選人任期六年。四三五名眾議員，則將全部改選，當選人任期兩年。參眾兩院，掌握美國立法，對總統行使職權頗有影響。例如，共和黨似乎傾向，如果掌握參眾兩院之一或兩者，將縮減援助烏克蘭、對中國更加強硬。川普日前也表示，「非常、非常、非常可能再次參選」。「期中選舉」，實至名歸，因為那是國會選舉，對過去兩年的總統表現，多少會反映在選民意向，也可能會成為下屆大選的風向球。

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由此來看，這次的地方選舉，較無「期中選舉」的意涵。因為，這次選舉的範圍，係六都及各縣市層級的選舉，可能影響總統、行政院政策的立法院並未改選。換言之，所以不論選舉結果如何，對朝野的中央博弈影響有限。當然，如果在野陣營大有斬獲，尤其是指標性選區換手，對執政黨會構成政治壓力。儘管如此，它的決定性仍不及美國的「期中選舉」。

即使把這次選舉視為期中考，選舉結果的連動作用，也不能想當然耳地推論。最近的一次期中考是二○一八，當年韓流成潮，吹起民粹狂風，剛執政兩年的小英號，因公教年金改革等因應失措激發民怨，遂造成目前的地方政治版圖。期中考不及格的小英號，立即陷入內外交迫的困境，連國際媒體都預測，二○二○台灣可能政黨輪替。然而，那次選後，國民黨被勝利沖昏了頭，習近平冒進提出一國兩制台灣方案，再加上香港民主運動的蝴蝶效應，兩年後的大選，韓流一蹶不振，小英號再定江山，韓國瑜兩頭落空。這段過程，大家記憶猶新。這也說明，充滿民主活力、外部變數的台灣，期中考未必決定期末成績，期中不及格仍有機會期末高分過關。

這次的期中考，不比上次的期中考。四年前，小英號急於改革，卻沒有政績當作基礎。如今，小英號克服驚濤駭浪，已成國際矚目的領導人物。二○二○連任成功不久，新冠疫情從武漢爆發，當時執政團隊果斷管制來自中國的頻繁春節班機，有效擋住疫情衝擊的第一波。而且，很快掌握新冠疫情人傳人，並通報世界衛生組織，只可惜遭到忽視，令全球錯失防疫良機。接下來的故事是，台灣防疫得宜，口罩等防疫物資捐助他國，並維繫了半導體供應鏈，對受創嚴重的全球經濟助益良多。新冠疫情的危機，於是成為台灣的轉機，台灣成功的故事，在國際上令人眼睛一亮。現在，選舉到了，在野陣營忙著改寫歷史：要疫苗沒疫苗，要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，完全不提北京「趁疫謀台」諸舉，包括多國火速馳援被中國阻斷疫苗來源的台灣。結果，台灣被譽為全球民主防疫典範，而對岸的專制防疫初期似乎見效，後來的封城清零卻民怨四起、經濟遭殃。以兩蔣傳人自居者，尤其應該感到羞愧，因為過去六年，小英政府拒絕同屬一中、兩岸一家親，堅守兩蔣遺訓：在國際上堅守民主陣營。台灣在地緣政治演進中「維持現狀」，也讓北京以武力片面改變現狀的企圖昭然若揭，從而增加抗中保台的外援。

話說回來，民進黨政府也不是盡善盡美，在野陣營提供的批評，值得大家參考，這裡不必贅言。我們只想建議，如果在野陣營主張，應對小英政府嚴加檢驗，那麼，選民也應對在野陣營的地方「同志」嚴加檢驗，用同一標準對他們「期中考試」，論文、黑道、廉潔、政績等不能「黨同伐異」！甚而，過去兩年，從防疫到共軍擾台常態化、圍台軍演，在野陣營、藍白兩道的表現如何？如果有所謂的「期中考試」，絕對不是執政黨的專利！至於這次選舉總成績，主要後續觀察重點可能在於：一，蔡總統左右黨內提名的實力變化；二，國民黨會不會產生共主；三，柯文哲更上層樓的能量增減；四，政治圈外人角逐大位的空間；五，武力脅迫飽受民主國家批評，習近平如何具體化二十大後的對台政策。未來的劇本展開，且拭目以待一一二六揭曉。

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