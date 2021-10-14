新聞線上》習近平的機會之窗

記者陳杉榮

今年是中國辛亥革命一百一十週年，中國當局一邊軍機恫嚇台灣，一邊大談「和平統一」，在台灣的國民黨人和罹患斯德哥爾摩症候群的政媒恭聆習近平的訓示，但當台灣的中華民國總統蔡英文發表國慶文告，提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬等「四個堅持」，他們卻如喪考妣，說這是改變兩岸現狀，會激怒中國，會有不好的後果。

這群人在台灣是少數，本來不足以評論，可是他們有的是在野政黨要角，有的掌握輿論平台，姑且不論是否被中共滲透，他們的懦弱剛好是中共恫嚇的破口。中共建黨一百年，什麼時候守過信用？中國國民黨潰敗到台灣來，和中共談判過幾次，這段歷史難道都忘了？老實說，中共不會放棄武力侵略台灣，中共也不會放棄武力擊潰日本，中共更不會放棄武力把美國逐出西太平洋。說一套做一套是共產黨的專長，中共考慮的是「實力」，嘴巴講什麼根本不重要。

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七十二年來台灣之所以存在，靠的是美國為主的民主同盟協助支持，台灣政府的堅持和改革，以及台灣人民追求自由民主的意志和奮進。一九七九年「美中關係正常化」以來，中共累積了巨大的財富，並未推動民主改革，而是窮兵黷武，把最大的力氣投入軍隊的現代化，近年來並在南海、台海、東海展示肌肉，威嚇四鄰。

台灣首當其衝，強化台灣的綜合國力是抵禦中共侵略的不二法門，一旦沒有足夠的實力，中共不必再編織花言巧語，解放軍部隊馬上就抵達門口。中共稱霸的野心和做法，早已驚醒了「沉睡的美國」。為了阻絕中共的擴張，美國調整全球戰略，聯合盟國全力圍堵，美日印澳四方對話，美英澳的軍事再同盟，美日安保的強化，都是劍指中國，唯有備戰才能止戰。如同美國海軍部長戴托羅所言，讓中國在四周沒有朋友，「沒有與中國合作的海上盟友」，才能阻止中國接管台灣。「台灣問題國際化」，就是對台灣最大的保障。

蔡英文總統的雙十談話，總合了蔣介石的「中華民國到台灣」，李登輝的「中華民國在台灣」，還有「中華民國是台灣」的現狀，這是台灣最大的公約數。面對中共，國民黨可以裝傻，但不需要胳臂向外彎，一味批評蔡總統，無理取鬧、自曝其短。而習近平的中國共產黨紀念辛亥，不過就是一場統戰，中共迄今不承認中華民國存在的事實，就是對中國辛亥革命最大的汙衊，就是對孫中山先生最大的背叛。中共與其一味打壓台灣，不如承認中華民國，台灣可以成為全世界對中國最友善的國家，共同穩定東亞局勢，這也是習近平的「機會之窗」。

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