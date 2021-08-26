新聞線上》不要忘記與選民的約定

記者陳杉榮

蔡英文總統去年連任，蘇貞昌續任行政院長，三天兩頭就有號稱消息靈通人士或不友善團體，「代為發布」內閣改組的消息，指點江山卻又邏輯不通，連累總統府經常浪費時間加以否認。這兩天有最新一波內閣改組假消息，蔡總統昨天特別出面澄清，「內閣沒有要改組」，有關內閣改組的政治操作，應該適可而止。

去年中國武漢肺炎疫情爆發，蘇內閣採取果斷防疫作為，陳時中的防疫團隊全年無休，蘇貞昌對於中國隱瞞疫情不假辭色的批判，不留情面反擊國民黨立委的質詢，讓許多人心頭非常的不舒服，還傳出中國把蘇揆列入「台獨頑固份子清單」。這些人和特定勢力經常假借「內閣改組」之名，或透過名嘴，或透過網路，甚至是媒體，託詞民進黨的派系政治或蔡英文的決策意向，亂傳各類改組假消息，砲轟蘇貞昌。因脈絡不對，理由牽強，禁不起分析解讀，迄今通通是空包彈。

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內閣改組為什麼會煞有介事成為議論，除了別有居心刻意炒作，過去民進黨的「紀錄太差」，也是事出有因。民選首長與選民有任期契約，過去幾次政黨輪替，都被破壞了，尤其是民進黨執政，陳水扁和蔡英文的紀錄都不好。扁朝任內，二○○四年任命台北縣長蘇貞昌出任總統府秘書長，二○○五年任命高雄市長謝長廷出任行政院長。小英任內，二○一七年任命台南市長賴清德出任行政院長，二○一八年任命高雄市長陳菊出任總統府秘書長，這些縣市長違背任期承諾信譽掃地，並不下於後來背棄高雄市民參選總統的韓國瑜。

蘇貞昌提前卸任台北縣長，拱手讓出地盤，國民黨的周錫瑋順手拿下台北縣。謝長廷間接交棒陳菊，陳菊提前卸任，「韓流」先是狂襲高雄，後來席捲全台，台灣政治分裂至今未解，難道陳菊沒有責任？國民黨也有一例，二○○九年馬英九拔擢桃園縣長朱立倫出任行政院副院長，一年不到就被吳敦義送到新北市參選市長。後來朱立倫的發展，好像也不如意。

民進黨多位不再連任的縣市長政績都不錯，都會更上一層樓，但請他們履行承諾，做完任期。蔡英文未來的人事布局受到關注，千萬不要自我感覺良好，以為「任期未遂」可以繼續奪得民意，這將會是她最大的誤判。若強要揠苗助長，破壞任期制契約，不僅二○二二必將大敗，沒有做完任期的政治人物再也不會受到尊重。

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