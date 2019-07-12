新聞線上》蔡英文不可能一直撿到槍

記者陳杉榮

國民黨下週就將完成總統初選推出候選人，不管韓國瑜、郭台銘或朱立倫誰能出線，都有一大段整合或者分裂的路要走，王金平的最後動向受到矚目，柯文哲躍躍欲試，路人皆知。姑且不論「換柱」是否重演，國民黨最後如何，民進黨如果沒有做出調整，蔡英文不可能一直「撿到槍」。

若要以簡單的麻將術語形容這場選戰，蔡英文的牌路並不順，只聽「中洞單吊」，習近平則是「聽三洞」，韓國瑜、郭台銘或是柯文哲，只要能打敗蔡英文的人都好；據說連挺韓媒體老闆都「聽雙頭」，對柯文哲也友善得不得了。

蔡英文是現任總統，面對的挑戰很多，去年九合一選舉民進黨大敗，蘇貞昌接任行政院長之後，在許多政策作為上「補破網」，但結構性的因素並未改變，包括勞基法、年金改革和能源政策。同婚的問題在制定法律之後，獲得紓解，後遺症還是很大。

今年初中國領導人習近平發表「告台灣同胞書」四十週年紀念談話，提出探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐的習五條。蔡英文總統立即強而有力的回應，不接受「九二共識」，堅決反對「一國兩制」。「辣台妹」聲名不脛而走，一掃去年底的晦氣與敗象，這是轉折。香港「反送中」的逃犯條例，進一步讓台灣年輕人思考國家的前途與中國霸權的威脅，有人形容這是蔡英文撿到槍又撿到砲。事實上，蔡英文只是沒有繼續失分，並未加分。

國民黨的挑戰來勢洶洶，即便批判韓國瑜的支持者是反年改、地方黑金和高級外省人，也不可能一夕扭轉百萬年金改革受到衝擊的軍公教人員的投票行為，他們要報一箭之仇，這些票不可能投給蔡英文，這是改革必須付出的代價。失去的票，能從哪裡補回來？

蔡英文向來期待柯文哲不選總統，去年九合一柯文哲選前之夜，民進黨都已提名姚文智了，蔡的文膽林錦昌還刻意和紙風車執行長李永豐悄悄現身，為柯打氣。選後柯文哲一點也不領情，持續對蔡的兩岸政策大加批判，力道不遜於國台辦。

道不同不相為謀，柯文哲的市政府有英派核心人物的子弟，還有許多民進黨籍的官員，一旦柯宣布參選總統，民進黨必須明快處置，如果還是像去年一樣，曖曖昧昧，那麼蔡英文勢必重傷。

國民黨重新執政，許多人不放心，甚至有「亡國感」，但蔡英文領導的「這個政府」有用心和社會對話嗎？用人是不是組織性崩壞？酬庸失意政客的情形是不是特別嚴重？選戰開打後，挑戰者都不會客氣。

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