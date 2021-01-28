新聞線上》司法改革試金石

記者陳杉榮

司法改革是蔡英文就任總統最受關注的議題，但「司法國是會議」召開後，司改仍無具體進展，司法的信賴感未見提升，藏汙納垢的司法體系，依然是民主發展的障礙。富商翁茂鍾與前公懲會委員長石木欽等司法官往來買股的「石木欽事件」及衍生的「銀行員之死」，這麼典型「有錢判生，無錢判死」的司法貪瀆弊案，大家就等著看蔡英文總統怎麼辦，司法還有沒有救？

司法界與政商界長年不當的掛勾往來，甚至有不當利益的交換，是不爭的事實，各級檢審人員與調查官掌握司法偵審權力，每遇「有力人士」與權勢金錢介入，案情自動轉彎，「潛規則」運行了數十年，汙穢的司法人員往往因體制內「自律」的不足，「他律」的無法介入，知法玩法，獨善其身的法界清流，「睜一眼閉一眼」，部分司法人員逞其私欲為犯罪者徇私脫罪，這對認真負責戮力以赴的司法官，以及全國善良百姓，何等的不公平！

請繼續往下閱讀...

法界高官石木欽與富商翁茂鍾不當交往的「百官行述」，綿密勾連的網絡，涵蓋法官、檢察官、調查官、監委，他們共同或局部參與，涉及設計自首案情、檢察官以輕罪起訴、法官判決緩刑，輕縱犯罪者，參與起訴和審判的檢察官和法官，毫不知恥避嫌的與富商酬酢往來，飲宴逸樂，有無「金錢對價」？官署至今避重就輕，尚未對外說明交代。司法界集體包庇，玩弄司法，百利銀行經理諸慶恩被翁茂鍾反控違反商業會計法，不幸在訴訟過程中過世，「銀行員之死」揭露後，真相令人震驚！司法體系不但沒有追求正義，甚至涉嫌「謀財害命」，這要如何交代？

司法院和法務部的調查報告，輕輕舉起，輕輕放下，意圖以「行政處分」為四十位司法檢調人員脫罪，引發舉國譁然！監察院痛批法務部調查局的調查報告錯漏百出，曲意迴護，退回調查報告，要求續行調查。行政院長蘇貞昌說，石木欽案最令人痛恨髮指的是，司法檢調人員群體包庇，政府全面啟動調查，要嚴查嚴辦。司法院長許宗力宣稱他痛心疾首，宣示絕不護短查到底，將於三個月內完成調查報告，並送交監察院及司法院人事審議委員會。

許宗力的聲明，對於法官是否涉及貪污治罪條例的貪瀆罪嫌，不見有所著墨，推給監察院和人審會，也是另一種「輕縱」，談不上自清門戶，無助於亡羊補牢。翁茂鍾的廿七本筆記，讓台灣的司法界露出原形，為了救司法，司法院和法務部應該以涉嫌「貪污治罪條例」違背職務收賄罪，將涉嫌者全數移送地檢署偵辦；有格調愛護司法的檢察官也應主動偵查，利用這個案件掃除司法界的敗類。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法