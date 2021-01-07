新聞線上》萊豬還得過好幾關

萊豬話題仍在街坊熱議，質疑和批評的聲浪很大，防疫有成的蘇貞昌團隊，不可輕忽，必須妥善因應。（資料照）

記者陳杉榮

蔡英文總統去年八月廿八日宣布含萊克多巴胺美豬從今年元旦起開放進口，食安問題再成「萊豬風暴」，行政院長蘇貞昌挾防疫奏效之功，祭出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五項措施，仍難擋風暴，在立法院的施政報告被國民黨團擋了十二回合。雖然立法院在去年十二月廿四日表決通過九項行政命令，但萊豬還不是那麼容易過關。

第一關、公投。國民黨推動的反萊豬公投正展開第二階段連署，區區廿八萬份的連署書，透過政黨動員，達標不是難題，能否在八月廿八日舉行公投投票，最後由中選會定奪。公投是人民的基本權利，藉由公投組織動員，對國民黨穩固基層有加乘作用，也有利於明年縣市長選舉。要通過公投並不容易，若非合併大選舉行，萊豬公投過關的機率不高，關鍵在萊豬牽動美台關係，要注意的是，公投動員過程是否有「特定力量」藉機挑撥散布反美情緒。

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第二關、釋憲。我國有十七個縣市訂定食安相關的自治條例，行政院以避免造成「一國多制」為由，去年十二月卅一日宣布，各地方自治條例訂有乙型受體素（瘦肉精）不能檢出的規定「不合法、不合理、不可行」，原訂者將函告無效、新訂者不予核定，全國將統一規範。隔天，蔡總統元旦談話，說她要以最謙卑的心情請國人體諒。行政院的做法被批判為「行政獨裁」，對比蔡英文的「謙卑口號」，反對者稱之為「民選獨裁新威權主義」。這些批評或許言之過重，待地方政府提出釋憲聲請，請求司法權介入，可以釐清「行政獨裁」的疑義。

第三關、執行。元旦起開放美國萊豬進口，眾目睽睽，萬夫所指，任何一個聰明的商人都不會去搶當第一個進口萊豬的笨蛋。而既然開放，未來必有進口，把關會不會鬆懈？蘇貞昌一再強調，行政院會做好赴美查廠等五項措施，進口商也會自主標示有沒有萊劑，出貨時連同產地貼紙一起出到通路，政府還會「把三關」。

蘇揆的用心沒有人會懷疑，但食安不同於防疫，防疫等同於作戰，人民有義務接受中央政府的領導。食安攸關國人生命健康，人民對於食安，即使提出「無限上綱」的要求都不應被政府片面否決。萊豬話題仍在街坊熱議，質疑和批評的聲浪很大，防疫有成的蘇貞昌團隊，不可輕忽，必須妥善因應。

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