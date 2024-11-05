自由開講》論文涉抄襲 可抽換、註解了事？

◎ 張昭仁

國民黨桃園市議員凌濤被控論文抄襲，陽明交大學倫會聲明凌濤已完成註解及抽換論文。論文涉及抄襲，可以經由詮解出處，進行抽換就沒事嗎？應該不行的，陽明交大學倫會的聲明令人吃驚交大教授的學術水平。

國民黨桃園市議員凌濤被控論文抄襲，陽明交大學倫會聲明凌濤已完成註解及抽換論文。（桃園市議會提供）

陽明交大教授是包庇或是不清楚論文是什麼嗎？論文是研究成果發表的結果，論文不是隨便文字，文章的拼湊，它是慎選一個有意義議題，以科學方法進行研究，最終結論的展示。議題的選擇與研究方法有一定嚴謹邏輯的程序，結論有新創性或有貢獻性，沒有達到這樣的成果，這篇論文就不是合格論文，文憑就不應該發放，難道陽明交大學倫會教授自己的論文不是這樣子寫的嗎？

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根據舉發者陳時奮教授的說法，凌濤的論文是大量抄襲，有些是整頁與他人發表論文只改些許文字，果真如此，這可能是篇有創新性的論文嗎？論文的議題及研究方法都有特定的邏輯程序要遵循，自己心血的論文怎麼可能會與別人已發表的論文高度重複？如果高度重複性，又那來的創新性？一旦論文內文與他人論文高度重複，又豈能只註明出處，進行抽換就沒事？

凌濤論文事小，陽明交大學倫會的學術水平事大，如果學倫會教授認定高度重複，大量抄襲都可以通過論文評試，頒發學位，是否這些教授寫論文做研究的方法與認知就是如此？或者是整個交大教授做研究寫論文的方法就是如此，那交大校方，教育部，甚或委託研究單位都不用出面進行考核要求嗎？論文不是一篇廢紙，它有特定的學術地位，有它的學術或社會貢獻性，是馬虎不得的。

倘若陽明交大學倫會要如此草率定案，校方沒意見嗎？教育部能視若無睹嗎？台灣學術界能眼看學術沉淪，斯文掃地嗎？



（作者為會計師）

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