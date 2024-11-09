林志潔評評理》貪污犯罪與送錢者是否心甘情願無關

總之，貪污犯罪與送錢者是否心甘情願無關，與公務員是否濫用公權力圖利自己有關。

◎林志潔

貪污治罪條例第4條第1項第2款規定，公務員有藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財 物者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得 併科新台幣1億元以下罰金。又依據該條第2 項，未遂犯也處罰。

而依據貪污治罪條例第4條第1項第5款規定，對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金，未遂犯也處罰。

請繼續往下閱讀...

即使沈慶京先生是心甘情願送錢給公務員，公務員還是可能構成貪污犯罪的。圖為沈慶京被移送北檢複訊時情形。（記者陳志曲攝）

意思是，如果行賄者自己心甘情願送錢給公務員，是希望公務員做違背職務的事，公務員也收受了這個錢，不管是不是公務員自己開口的，都是違背職務收賄罪。

如果公務員對民眾以勒索或強徵的方式取得財物，例如：你不給我錢我就將你的地劃入保留區，民眾心不甘情不願只好給錢，那也是貪污犯罪，只是適用不一樣的款項。

總之，貪污犯罪與送錢者是否心甘情願無關，與公務員是否濫用公權力圖利自己有關。

因此，即使沈慶京先生是心甘情願送錢給公務員，公務員還是可能構成貪污犯罪的。

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法