自由開講》能源無對錯 SOFC擁4特色可務實突破台灣困境

◎ 徐造華

電力一直是台灣重要且敏感性議題，近日台中火力電廠燃氣二期環評過關、輝達來台投資100億度綠電需求？菲律賓綠電送台灣議題，又再度挑起敏感神經；而最常觸及的議題則是電力是否足夠？筆者自台電退休後，常有人問我台灣缺不缺電？並且說你現在已經退休可以說實話了！面對這樣的問題，實在難以回答，因為「缺電」沒有定義，就像問你缺不缺錢一樣，我常回答，如果不支持電力建設，未來電源不足的風險會越來越高。

台灣缺不缺電？如果不支持電力建設，未來電源不足的風險會越來越高。圖為台中火力發電廠。（資料照）

既然能源議題各方關注，值此期間，自然利用這個機會凸顯各自觀點，不僅吸睛也尋求支持、贊同，甚至於為未來的企圖布局鋪路，因此人人可以許願，有人許願地熱取代火力發電，認為全台地熱蘊藏量高達40GW；有人許願核能，要求核能延役且發展「新核能」，提供基載電力；有人許願超過40GW的離岸風電，可以提供大量的綠電，有人許願節約能量可以取代核能發電，也有人許願電價不應調漲，避免影響經濟民生。這些願望都是對的，都有一番道理，不過有的需要寄望新技術可商業化的發展、有的需要長時間的建設、有的需要天價的經費、有的需要全民的共識，而這些有道理且對的事，放在一起反而變成窒礙難行，可惜沒有仙女棒，用魔法讓眾人願望立刻成真，所有的電力建設都要一步一步實踐，才能發出電來。

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筆者也來蹭蹭熱度，也來許願。不過許願前，我們先來看看台灣電力的現況，此處不浪費口水討論誰比較「對」：



現況一，台灣的電力主要是以大型火力電廠為中心，透過輸電網路全島連接與跨區傳輸，因為要蓋全新的火力電廠非常困難，台電在既有電廠更新改建或者擴建，電廠越蓋越大，例如，林口電廠從早期600MW，到現在的2,400MW；2006年大潭電廠1號機商轉，目前9號機施工中，大潭電廠1～9號機裝置容量超過7,000MW，躍居全球最大天然氣電廠，其他如通霄、台中、興達與大林火力發電廠都有一樣的情形。電廠太大太集中，不利於能源安全與環境負擔，這個問題相信台電不是不知道，但電力需求的現實擺在眼前，供電義務讓台電難有選擇。

現況二，發電的碳排強度長期維持在高點，依據經濟部公布112年度全國電力資源供需報告，112年火力發電量2345.7億度（占比83%），再生能源發電268.7億度（占比9.5%），如此高的火力發電占比，造成高的碳排強度，為了方便比較，採用Our World in Data官網資料，2023年台灣每度電的碳排當量642克，高於世界平均481克，中國582克、日本485克、南韓431克，而法國非常低只有56克。雖然政府努力發展綠能，但在用電成長與核能減少下，台灣要快速大幅下降發電的碳排強度，相當困難。

核能議題有討論沒共識，各方拉扯下，時間一天一天過去，不知道哪一天會有結論。圖為核三廠。（資料照）

現況三，核能議題有討論沒共識，各方拉扯下，時間一天一天過去，不知道哪一天會有結論，即使最後共識是把核能列為選項，從鳴槍開跑後，不知道何時才能發電，要延役，每個廠都有待解決的問題，例如核一核二反應爐用過燃料棒移除，就必須解決用過燃料池滿的問題，新核能技術也有何時可商業化的問題，核能議題可持續談，但對於動輒5~10年以上的電力建設，很難停下來，等結果後再啟動。

現況四，越來越沒力（財力）的電力公司，台電財務困難已是眾所皆知，截至今（113）年9月底，累積虧損超過4,000億元，負債比率高達92.2%，台電雖然虧損嚴重，但還是得擔負起龐大電源開發與電網建設的資本支出，扛的很吃力也心虛，在電價被管制的情況下，財務是越來越困難，除非國際燃料價格大幅下降或者電價鬆綁，不過這些都不是容易的事情。

能源議題各方關注，有人許願超過40GW的離岸風電，可以提供大量的綠電。（資料照）

基於，前述四個現況，筆者建議，政府在發展大型集中電廠及綠能的同時，可規劃推動去中心化的低碳電力（也可稱之為分散式低碳電力），此類型電力要有四項特點，第一，單位面積的發電量要遠大於光電，如此才能分散適用於地狹人稠的台灣；第二，碳排量不高於天然氣發電，如此才有助於降低整體的碳排強度；第三，建置時間短，最好是1年以內，如此才能快速提供電力，紓解用電成長負擔；第四，發電成本合理，如果可以落在產業平均電價左右，提高民間自建的意願，台電來推廣建置，負擔也較輕。

要符合前述四項要求，筆者想到的是，固態氧化物燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell，簡稱：SOFC），SOFC的燃料可以是天然氣、沼氣、工業副產氫及純氫，透過模組化的建置，所需空間不大且可快速分散建置，如果燃料是天然氣，其碳排強度與天然氣火力發電相當（如果計算熱回收，SOFC會更低），從20年均化成本來看，以天然氣為燃料的SOFC，在一定規模下每度發電成本約落在4.5元，符合前述需求。當然，應該還有其他能源解方可以滿足前述四項特點，筆者，盼拋磚引玉，先來許SOFC的願望。

（作者為台電退休員工、前台電發言人）

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